أخبار مصر: بيع حصة بالشرقية للدخان، صلاح بقميص اتحاد جدة، قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة، عاصفة شديدة تضرب مكة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
جاءت أهم الأخبار كالتالي:
رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك يعقد اليوم جلسة مهمة مع أوسوريو
يعقد اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك اجتماعًا مهمًّا اليوم مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
وكان حسن موسى أكد في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: “أنه سيعقد جلسة اليوم مع المدير الفني أوسوريو".
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-8-2023 في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا ليسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الطب 2023
ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية طب 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات الطب المتاحة لطلاب الشعبة العلمية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي.
شعبة الثروة الداجنة: أسعار الفراخ ترتفع لهذا الرقم قريبا
سجلت أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأربعة أيام الماضية استقرارًا نسبيًّا في الأسعار، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء هبوطًا وصعودًا ما بين مستويات الـ 57 جنيهًا و65 جنيهًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء الثلاثاء 22 أغسطس 2023 نحو 57 جنيهًا.
الليلة، الأهلي يكرم لاعبيه في حفل ضخم بعد موسم مليء بالبطولات
يكرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فريق الكرة والألعاب الأخرى في حفل ضخم داخل مقر النادي بالجزيرة.
وتبدأ مراسم الحفل في الثامنة مساء اليوم ويتواجد كبار الشخصيات الرياضية في مصر احتفالًا بما حققه النادي الأهلي من إنجازات وألقاب علي كافة الأصعدة خلال الموسم الماضي.
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى كامل في العلمين الجديدة (صور)
احتفل الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وسط نجوم الفن وذلك بمدينة العلمين الجديدة وسط أجواء مبهجة.
وحصلت "فيتو" على صور خاصة من عيد ميلاد الفنان مصطفى كامل والذي أقيم في العلمين الجديدة وسط نجوم الفن.
مصرع 16 شخصا وإصابة 36 آخرين في تصادم حافلة بمقطورة وسط المكسيك (صور)
قال المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، في بيان، إن 15 مكسيكيًّا وفنزويليًّا واحدًا لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ومقطورة بوسط المكسيك، أمس الثلاثاء.
وأضاف المعهد أن ركاب الحافلة، وعددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.
نشرها عضو سابق بمجلس الإدارة، صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال
أثارت تغريدة أحمد القطب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السابق عبر سناب شات بصورة محمد صلاح نجم ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة منصات التواصل الاجتماعي.
خطوات التسجيل بملتقى توظيف محافظة القاهرة وفرص العمل المطلوبة
أعلنت وزارة العمل تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023، يوفر عشرة آلاف و5 فرص عمل، منهم لذوي الهمم، بكافة التخصصات، في 73 منشأة صناعية، لشباب محافظة القاهرة.
ودعا أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة شباب المحافظة من الجنسين للدخول على الرابط من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل، والمشاركة يوم الملتقى من هنـــا.
أول تعليق من أمريكا على إسقاط روسيا الطائرات المسيرة
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا.
جاء ذلك بعدما قالت السلطات الروسية إنها أسقطت طائرات مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الأربعاء.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرًا أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.
أسامة ربيع: بدء سحب السفينة التي تعطلت في قناة السويس
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية «بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة».
وكانت شركة «مارين ترافيك» التي تتابع حركة السفن قد أفادت نقلًا عن شهود في وقت سابق، إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «بي.دبليو ليسميس» وناقلة المنتجات النفطية «بوري» اصطدمتا بشكل وجيز في قناة السويس.
تضمنت 30 بندا، الطيران السعودية تصدر لائحة حماية حقوق المسافرين
اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسوف يكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.
نشرها عضو سابق بمجلس الإدارة، صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال
أثارت تغريدة أحمد القطب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السابق عبر سناب شات بصورة محمد صلاح نجم ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة منصات التواصل الاجتماعي.
مصيلحي يكشف كواليس التفاوض مع جلال وماهر ورفض بيع مابولو بـ 70 مليون
كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل مفاوضاته مع إيهاب جلال وعلي ماهر لتدريب زعيم الثغر.
قال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تفاوض مع إيهاب جلال وجمعتهما مكالمة هاتفية لكن عندما حان وقت الاختيار كان جلال فضل الإسماعيلي وهو حسم اختيار طارق العشري.
خلال أسابيع، بريطانيا تعتزم إدراج جماعة فاجنر على قائمة الإرهاب
كشفت مصادر حكومية لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة ستدرج شركة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الإرهاب خلال الأسابيع القادمة.
أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الدعوة بشكل عاجل لجمعية عمومية استثنائية، يوم الجمعة المقبل بمقره في مدينة لاس روثاس لمناقشة موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، عقب الجدل المثار والمطالبات برحيله من منصبه على خلفية لقطته المثيرة للجدل مع لاعبة المنتخب جيني هيرموسو أثناء مراسم التتويج بـ كأس العالم للسيدات.
بعد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر، نصائح لحماية طفلك من الإصابة
بعد إعلان وزارة الصحة رصد إصابتين جديدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد EG. 5، تسبب الأمر في خوف الأمهات والآباء على الأطفال من الإصابة بعدوى المتحور الجديد خاصة أنه يتميز بسرعة الانتشار.
عقوبات جديدة لمواجهة مخالفات قانون حيازة الحيوانات والكلاب
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددًا من العقوبات لمواجهة حالات مخالفة ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والالتزامات المتعلقة بالترخيص واصطحاب الكلاب.
سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)
ما زالت المملكة العربية السعودية، تتعرض لموجة من الطقس السيئ، فمنذ أيام ليست ببعيدة تعرضت مكة لعاصفة ترابية شديدة، غطت المدينة كميات كبيرة من الرمال، وحاليًّا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مخيفة توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.
شركة يابانية تسعى لشراء حصة بالشرقية للدخان، وخبير يكشف سبب تزايد الاستحواذات على شركات ناجحة
اتجه مؤشر سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني إلى الارتفاع بنسبة 11 % خلال جلسة أمس الثلاثاء، ليخترق حاجز الـ 20 جنيهًا للسهم الواحد، ما جعل إدارة البورصة توقف التداول على السهم لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة صعود 10%، ومن ثم استكمال عملية التداول.
محافظة الجيزة تعلن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن هذه المناطق
أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظرًا لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰ مم نهاية شارع البوهي ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دوريًّا.
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