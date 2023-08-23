أخبار مصر: بيع حصة بالشرقية للدخان، صلاح بقميص اتحاد جدة، قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة، عاصفة شديدة تضرب مكة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

يعقد اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك اجتماعًا مهمًّا اليوم مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان حسن موسى أكد في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: “أنه سيعقد جلسة اليوم مع المدير الفني أوسوريو".

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا ليسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية طب 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات الطب المتاحة لطلاب الشعبة العلمية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي.

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأربعة أيام الماضية استقرارًا نسبيًّا في الأسعار، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء هبوطًا وصعودًا ما بين مستويات الـ 57 جنيهًا و65 جنيهًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء الثلاثاء 22 أغسطس 2023 نحو 57 جنيهًا.

يكرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فريق الكرة والألعاب الأخرى في حفل ضخم داخل مقر النادي بالجزيرة.

وتبدأ مراسم الحفل في الثامنة مساء اليوم ويتواجد كبار الشخصيات الرياضية في مصر احتفالًا بما حققه النادي الأهلي من إنجازات وألقاب علي كافة الأصعدة خلال الموسم الماضي.

احتفل الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وسط نجوم الفن وذلك بمدينة العلمين الجديدة وسط أجواء مبهجة.

وحصلت "فيتو" على صور خاصة من عيد ميلاد الفنان مصطفى كامل والذي أقيم في العلمين الجديدة وسط نجوم الفن.

قال المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، في بيان، إن 15 مكسيكيًّا وفنزويليًّا واحدًا لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ومقطورة بوسط المكسيك، أمس الثلاثاء.

وأضاف المعهد أن ركاب الحافلة، وعددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

أثارت تغريدة أحمد القطب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السابق عبر سناب شات بصورة محمد صلاح نجم ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة العمل تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023، يوفر عشرة آلاف و5 فرص عمل، منهم لذوي الهمم، بكافة التخصصات، في 73 منشأة صناعية، لشباب محافظة القاهرة.



ودعا أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة شباب المحافظة من الجنسين للدخول على الرابط من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل، والمشاركة يوم الملتقى من هنـــا.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا.

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الروسية إنها أسقطت طائرات مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرًا أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية «بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة».

وكانت شركة «مارين ترافيك» التي تتابع حركة السفن قد أفادت نقلًا عن شهود في وقت سابق، إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «بي.دبليو ليسميس» وناقلة المنتجات النفطية «بوري» اصطدمتا بشكل وجيز في قناة السويس.

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسوف يكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.

أثارت تغريدة أحمد القطب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السابق عبر سناب شات بصورة محمد صلاح نجم ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة منصات التواصل الاجتماعي.

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل مفاوضاته مع إيهاب جلال وعلي ماهر لتدريب زعيم الثغر.

قال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تفاوض مع إيهاب جلال وجمعتهما مكالمة هاتفية لكن عندما حان وقت الاختيار كان جلال فضل الإسماعيلي وهو حسم اختيار طارق العشري.

كشفت مصادر حكومية لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة ستدرج شركة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الإرهاب خلال الأسابيع القادمة.

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الدعوة بشكل عاجل لجمعية عمومية استثنائية، يوم الجمعة المقبل بمقره في مدينة لاس روثاس لمناقشة موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، عقب الجدل المثار والمطالبات برحيله من منصبه على خلفية لقطته المثيرة للجدل مع لاعبة المنتخب جيني هيرموسو أثناء مراسم التتويج بـ كأس العالم للسيدات.

بعد إعلان وزارة الصحة رصد إصابتين جديدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد EG. 5، تسبب الأمر في خوف الأمهات والآباء على الأطفال من الإصابة بعدوى المتحور الجديد خاصة أنه يتميز بسرعة الانتشار.

تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددًا من العقوبات لمواجهة حالات مخالفة ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والالتزامات المتعلقة بالترخيص واصطحاب الكلاب.

ما زالت المملكة العربية السعودية، تتعرض لموجة من الطقس السيئ، فمنذ أيام ليست ببعيدة تعرضت مكة لعاصفة ترابية شديدة، غطت المدينة كميات كبيرة من الرمال، وحاليًّا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مخيفة توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.

اتجه مؤشر سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني إلى الارتفاع بنسبة 11 % خلال جلسة أمس الثلاثاء، ليخترق حاجز الـ 20 جنيهًا للسهم الواحد، ما جعل إدارة البورصة توقف التداول على السهم لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة صعود 10%، ومن ثم استكمال عملية التداول.

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظرًا لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰ مم نهاية شارع البوهي ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دوريًّا.