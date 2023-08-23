الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

عقوبات جديدة لمواجهة مخالفات قانون حيازة الحيوانات والكلاب

حيازة حيوانات خطرة
حيازة حيوانات خطرة وكلاب، فيتو

 تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددًا من العقوبات لمواجهة حالات مخالفة ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والالتزامات المتعلقة بالترخيص واصطحاب الكلاب.

 

حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص

وحدد القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

Advertisements

 

ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب 

قانون تنظيم حيازة  الحيوانات الخطرة والكلاب، وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط استخراج تراخيص الكلاب.


وتستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.

وتُنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.

 

حيازة الحيوانات الخطرة 

ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

 

التصالح في مخالفات حيازة الحيوانات 

التصالح حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب


يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى الحالات الآتية:


1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3-  بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصطحاب الكلاب التجمعات السكنية التصالح في مخالفات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

مواد متعلقة

متى يسمح القانون باقتناء الحيوانات الخطرة

عقوبات في انتظار غير الملتزمين بضوابط حيازة الحيوانات.. تعرف عليها

اليوم، نظر دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

حالات يمنع فيها اصطحاب الحيوانات الأليفة على الطائرة

الأكثر قراءة

نشرها عضو سابق بمجلس الإدارة، صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-5-2023 داخل الأسواق

فاروق: سيد عبد الحفيظ غاضب من الأهلي وحسن حمدي يحاول إقناعه بحضور حفل التتويج

الاتحاد السكندري: ١٨٠ مليون جنيه عجز في ميزانية النادي

تهانينا للاعب المحترم، حساب الدوري الإنجليزي يشيد بإنجاز محمد صلاح التهديفي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التجارة 2023

حكاية شهد بنت الدقهلية وإنهاء حياتها أسفل عجلات قطار جرار زراعي” (فيديو )

تستخدم في المخدرات وتسبب الجلطات، وقف صرف أدوية البرد المحتوية على سودوافدرين بهذه المحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية