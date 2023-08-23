الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الليلة، الأهلي يكرم لاعبيه في حفل ضخم بعد موسم مليء بالبطولات

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يكرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فريق الكرة والألعاب الأخرى في حفل ضخم داخل مقر النادي بالجزيرة.

 

وتبدأ مراسم الحفل في الثامنة مساء اليوم ويتواجد كبار الشخصيات الرياضية في مصر احتفالًا بما حققه النادي الأهلي من إنجازات وألقاب علي كافة الأصعدة خلال الموسم الماضي.

وبدأت التجهيزات الخاصة بالحفل داخل مقر النادي بالجزيرة منذ الإثنين الماضي استعدادًا لاستقبال الزوار الحاضرين لتكريم لاعبي النادي الأهلي في حفل اليوم الأربعاء.

Advertisements

 

تفاصيل حفل النادي الأهلي 

وأجرى مسؤولو النادي الأهلي أمس الثلاثاء بروفة نهائية قبل حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له مساء اليوم الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة. 

 

وأنهى الأهلي كافة الترتيبات الخاص بالحفل بعد تركيب مسرح الحفل أمس داخل ملعب التتش بالجزيرة حيث تم الاطمئنان على تفاصيل فقرات الحفل. 

 

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مهمًّا اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية. 

وعلمت فيتو أن اجتماع المجلس سيكون داخل مقر النادي بالجزيرة ويسبق حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليًّا وقاريًّا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدًا الخميس تدريباته استعدادًا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش. 

 

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يومًا بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا شاملًا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

 

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضًا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري على تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي محمود الخطيب حفل النادي الأهلي ملعب التتش بالجزيرة الدوري

مواد متعلقة

بالأرقام، مكاسب الأهلي المالية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية

موعد مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي وتفاصيل البطولة

الأكثر قراءة

اليوم، محاكمة قاتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بالمطرية

الليلة، الأهلي يكرم لاعبيه في حفل ضخم بعد موسم مليء بالبطولات

في ذكرى وفاته، كيف قتل آخر ملوك الفراعنة البطالمة لمصر

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى كامل في العلمين الجديدة (صور)

شعبة الثروة الداجنة: أسعار الفراخ ترتفع لهذا الرقم قريبا

بيانكي تعاني.. والإهمال يقضي على فلل حليم ورمزي والزعيم عادل إمام.. والمنطقة تضم أقدم مكتبة.. ومصيف أشهر نجوم الفن والغناء

أول تعليق من أمريكا على إسقاط روسيا الطائرات المسيرة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية