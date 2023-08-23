الليلة، الأهلي يكرم لاعبيه في حفل ضخم بعد موسم مليء بالبطولات

يكرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فريق الكرة والألعاب الأخرى في حفل ضخم داخل مقر النادي بالجزيرة.

وتبدأ مراسم الحفل في الثامنة مساء اليوم ويتواجد كبار الشخصيات الرياضية في مصر احتفالًا بما حققه النادي الأهلي من إنجازات وألقاب علي كافة الأصعدة خلال الموسم الماضي.

وبدأت التجهيزات الخاصة بالحفل داخل مقر النادي بالجزيرة منذ الإثنين الماضي استعدادًا لاستقبال الزوار الحاضرين لتكريم لاعبي النادي الأهلي في حفل اليوم الأربعاء.

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تفاصيل حفل النادي الأهلي

وأجرى مسؤولو النادي الأهلي أمس الثلاثاء بروفة نهائية قبل حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له مساء اليوم الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة.

وأنهى الأهلي كافة الترتيبات الخاص بالحفل بعد تركيب مسرح الحفل أمس داخل ملعب التتش بالجزيرة حيث تم الاطمئنان على تفاصيل فقرات الحفل.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مهمًّا اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية.

وعلمت فيتو أن اجتماع المجلس سيكون داخل مقر النادي بالجزيرة ويسبق حفل تكريم الفرق الرياضية المقرر له الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليًّا وقاريًّا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدًا الخميس تدريباته استعدادًا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يومًا بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

ملعب مختار التتش

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا شاملًا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضًا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري على تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.