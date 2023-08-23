مصيلحي يكشف كواليس التفاوض مع جلال وماهر ورفض بيع مابولو بـ 70 مليون

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل مفاوضاته مع إيهاب جلال وعلي ماهر لتدريب زعيم الثغر.

قال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تفاوض مع إيهاب جلال وجمعتهما مكالمة هاتفية لكن عندما حان وقت الاختيار كان جلال فضل الإسماعيلي وهو حسم اختيار طارق العشري.

وأكمل أنه اجتمع مع علي ماهر لكن الأخير طلب الانتظار ليوم ٢٥ أغسطس حتى تتضح الرؤية بالنسبة له مع نادي فيوتشر، موضحًا أنه تواصل مع أحمد دياب رئيس شركة فيوتشر، وأبلغه أن الأمور غير واضحة في النادي.

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وأكمل أنه في هذه الأثناء كان حسم الاتفاق مع العشري خاصة أنه يملك عروض داخلية وخارجية.

وأتم تصريحاته مؤكدًا عدم وجود مفاوضات مع حسام البدري، لكنه مدرب عظيم.

رحيل مابولولو مقابل ٧٠ مليون جنيه

وكشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مستقبل الأنجولي مابولولو في الفترة المقبلة.



وقال مصيلحي: "رفضت رحيل مابولولو مقابل ٧٠ مليون جنيه، الأهم أن نحافظ على القوام الأساسي".



وأضاف: "فضلت استمرار مابولولو لأنه إضافة قوية للفريق وطارق العشري طلب ضم لاعبين حال قررنا بيعه".

عروض إبراهيم حسن

وأكد محمد مصيلحي، أن إبراهيم حسن يملك عروضا داخلية وخارجية.

وواصل: "إبراهيم حسن يملك عروضا من اندية مصرية وخارجية".

وأكمل: "إبراهيم من اللاعبين المميزين وهو يريد أن يكون له فرصة لعب".

وأتم: "لا يوجد استغناء عنه واذا لم يرحل سيستمر بدون قائمة انتظار، هو متواجد بالقائمة الأولية للفريق".

وعلى صعيد متصل حرص طارق العشري، مدرب الاتحاد السكندري، على تكريم المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو، عقب تتويجه بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الماضي.

وأحضر العشري "تورتة" لتكريم مابولولو، حيث احتفل جميع اللاعبين والجهاز الفني الجديد بإنجاز اللاعب الأنجولي، الذي سجل 16 هدفا في الدوري.

وتفوق مابولولو على وصيفه أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، في صراع الهدافين بفارق 3 أهداف.

وانتظم مابولولو في تدريبات الاتحاد السكندري مساء السبت، عقب وصوله إلى الإسكندرية عائدًا من بلاده، حيث قضى إجازة طويلة هناك منذ انتهاء النسخة الماضية من بطولة الدوري.



تصريحات طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري الجديد

عقد نادي الاتحاد السكندري مؤتمرًا صحفيًّا، بمقر الفرع الجديد، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة طارق العشري لوسائل الإعلام.

وحرص طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، في بداية حديثه على التعبير عن سعادته وفخره بالعودة إلى بيته من جديد لتدريب زعيم الثغر.

وأكد العشري، أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على إعادة الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في كرة القدم المصرية.

وأضاف طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع محمد مصيلحي رئيس النادي على ضرورة دعم الفريق بصفقات جيدة في جميع خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى أن زعيم الثغر يسعى لبناء فريق قوي في المستقبل، موضحًا أنه سيتم منح فرص للشباب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

طارق العشري مديرًا فنيًّا

محمود عطا مدربًا عامًّا

أحمد العشري مساعد مدرب

أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى

دكتور عبد الحليم كامل، مخطط أحمال

دكتور عمر عبد الرحمن، محلل أداء

إيهاب جابر، مدير شئون لاعبين

سمير محجوب، مديرًا إداريًّا

يحيى فضل، إداريًّا

الدكتور عمرو الأشلم، طبيبًا

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل وإصابات

إسلام السيد (مدلك)، محمد حسن (مدلك)، محمد حسنين (مدلك).