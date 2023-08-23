خطوات التسجيل بملتقى توظيف محافظة القاهرة وفرص العمل المطلوبة

أعلنت وزارة العمل تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023، يوفر عشرة آلاف و5 فرص عمل، منهم لذوي الهمم، بكافة التخصصات، في 73 منشأة صناعية، لشباب محافظة القاهرة.

خطوات التسجيل بملتقى التوظيف

ودعا أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة شباب المحافظة من الجنسين للدخول على الرابط من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل، والمشاركة يوم الملتقى من هنـــا

Advertisements

يأتي تنفيذ ملتقى التوظيف لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة هذه الفرص لحين تسلمها، والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

شباب محافظة القاهرة

تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ودعت "الوزارة" شباب" المحافظة" من الجنسين بالدخول على الرابط المخصص للتقديم على هذه الوظائف، وتسجيل بياناتهم من اليوم، وحضور "الملتقى" المقرر عقده في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس، بجسر السويس، بمحافظة القاهرة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مَسَاءً.

الوظائف المطلوبة

وأوضح مدير المديرية أن الشركات الخاصة التي ستشارك في الملتقى متخصصة في مجالات السياحة، والخدمات البيئية، والأمن، والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار، وصيانة، ومكانيكا، وكهرباء، محاسبين، استشارين، أخصائيين سلامة، جودة، وتمويل، وحصر هندسي، ومشتريات، وتمريض، وأيضًا خدمة عملاء، وكول سنتر، وإداريين، ومدرسين جميع التخصصات، وفنين صيانة، ومشرفين، وأمناء مخازن، ومديرين، وسكرتارية، ومدخل بيانات، واستقبال، واستعلامات، وكاشير، ومندوبين تحصيل، ومبيعات، وسائقين، وعمال عاديين، وعضو فريق، وجزارين، ومضيف، وويتر، وهوست، ومساعدين، وباريستا، وتيلي سيلز، وحفارين، وشيف وطباخ، وبائعين.