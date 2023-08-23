أسامة ربيع: بدء سحب السفينة التي تعطلت في قناة السويس

قناة السويس، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية «بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة».

وكانت شركة «مارين ترافيك» التي تتابع حركة السفن قد أفادت نقلًا عن شهود في وقت سابق، إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «بي.دبليو ليسميس» وناقلة المنتجات النفطية «بوري» اصطدمتا بشكل وجيز في قناة السويس.

وأظهرت شركة تتبع الشحن الناقلة «بي.دبليو ليسميس»، التي ترفع علم سنغافورة، وقد توقفت بينما تشير مقدمتها نحو الشمال والناقلة «بوري»، التي ترفع علم جزر كايمان، راسية وتشير مقدمتها إلى الجنوب على بعد نحو 19 كيلومترًا من الطرف الجنوبي للقناة في الساعة 2:55 صباحًا بالتوقيت المحلي (23:55 بتوقيت جرينتش).

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وقالت مصادر ملاحية إن الناقلة «بي.دبليو ليسميس» ستُسحب بعيدًا إلى منطقة الرسو بالسويس.

وأظهر مقطع فيديو سريع مركب من صور متتالية كشفت عنه مارين ترافيك انعطاف الناقلة «بوري» واصطدام جانبها بالناقلة «بي. دبليو ليسميس» التي كانت متوقفة بالفعل بعرض القناة في الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش قبل أن تتراجع «بوري» إلى الوراء وتعتدل.