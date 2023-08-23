أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

مونديال السيدات، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الدعوة بشكل عاجل لجمعية عمومية استثنائية، يوم الجمعة المقبل بمقره في مدينة لاس روثاس لمناقشة موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، عقب الجدل المثار والمطالبات برحيله من منصبه على خلفية لقطته المثيرة للجدل مع لاعبة المنتخب جيني هيرموسو أثناء مراسم التتويج بـ كأس العالم للسيدات.

Le bisou du président de la fédération espagnole, Luis Rubiales sur la bouche de Jennifer Hermoso🇪🇸❌.



Jennifer Hermoso: 🗣️ "Eh eh mais je n'ai pas aimé le geste, ça ne me plaît pas." pic.twitter.com/Ldo41TATrt Advertisements August 20, 2023

تفاصيل واقعة لويس روبياليس مع لاعبة إسبانيا

وعقب فوز إسبانيا في النهائي على إنجلترا بهدف نظيف، وخلال تسليم الميداليات بملعب (آكور إستاديوم) في سيدني، كانت اللقطة الأبرز هي تقبيل روبياليس للاعبة جيني هيرموسو بطريقة أثارت جدلًا كبيرًا.

وأشار الاتحاد الإسباني في بيانه وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية: "في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال مراسم تتويج منتخب السيدات بكأس العالم يوم الأحد الماضي في سيدني، يود الاتحاد الإبلاغ بأن إجراءاته الداخلية بشأن مسائل النزاهة مفتوحة، وكذلك البروتوكولات الأخرى المُطّبقة".

قبلة مونديال السيدات تتسبب في أزمة

وستبدأ الجمعية العمومية الاستثنائية الساعة 12.00 ظهر الجمعة المقبل، وتأتي الدعوة إليها بعد طلب من الاتحادات الإقليمية لكرة القدم في إسبانيا، والتي اجتمعت بشكل عاجل اليوم، وعبرت عن تأييدها الكامل لروبياليس.

وكانت مطالب بإقالة روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني للعبة، قد انتشرت بسبب لقطته المثيرة للجدل.

يذكر أن تقارير أكدت أن روبياليس، لن يستقيل من منصبه، وسيقضي إجازة مع أسرته لمدة أسبوع بعيدا عن الانتقادات.

تعرض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لانتقادات واسعة بسبب طريقة تصرفه المثيرة للجدل مع نجمة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، بعد التتويج بكأس العالم للسيدات 2023.

وأشارت عدد من التقارير العالمية أن هناك انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد والتي أفسدت احتفالات اللاعبات بالفوز بكأس العالم للسيدات بعد قبلته للاعبة جينيفر هيرموسو.

رد اللاعبة على قبلة رئيس الاتحاد

ودافعت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني إيرموسو عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تعرضه لانتقادات بسبب تقبيلها على شفتيها خلال تتويج المنتخب بلقب كأس العالم للسيدات.

وقالت لاعبة خط الوسط عبر بث مباشر على إنستجرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم إنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وأفادت في وقت لاحق بأن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".

وذكرت إيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني لوكالة فرانس برس: "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وتوج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وكان لويس روبياليس (45 عاما) حاضرا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، عند توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني.