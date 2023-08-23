الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصرع 16 شخصا وإصابة 36 آخرين في تصادم حافلة بمقطورة وسط المكسيك (صور)

الحادث الأليم، فيتو
الحادث الأليم، فيتو

قال المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، في بيان، إن 15 مكسيكيًّا وفنزويليًّا واحدًا لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ومقطورة بوسط المكسيك، أمس الثلاثاء.

وأضاف المعهد أن ركاب الحافلة، وعددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون من ولاية بويبلا في بيان منفصل إن نحو 36 راكبًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام الحافلة بالمقطورة على طريق مياهواتلان-كويستلاهواكا السريع. 

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وأضافوا أن 9 من المصابين فنزويليون.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وحدة الصليب الأحمر المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي حافلة بيضاء محطمة وملقاة على جانبها بينما تعمل فرق الإنقاذ في الظلام.

تراجع كبير في هجرة الشباب لأمريكا

كشفت صحيفة إسرائيلية عن تسجيل تراجع كبير في هجرة فئات مختلفة من الشباب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الاحتلال، بسبب التوترات المرافقة للأزمات الأخيرة في البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها إن "215 مهاجرًا جديدًا وصلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مؤخرًا إلى دولة الاحتلال، ولكن خلف الكواليس هناك قلق كبير".

وقالت منظمة تشجيع الهجرة "نيفيش بنيفيش": "عوامل الجذب الإسرائيلية خافتة بسبب الخلافات الداخلية وهناك تباطؤ في الهجرة"، مضيفة: "هناك حديث عن عدم الاستقرار في إسرائيل، المزيد من الناس يقولون لنا إنهم لا يرغبون في الهجرة".

 

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