خلال أسابيع، بريطانيا تعتزم إدراج جماعة فاجنر على قائمة الإرهاب

فاجنر على قائمة الإرهاب، كشفت مصادر حكومية لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة ستدرج شركة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الإرهاب خلال الأسابيع القادمة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على جماعة فاجنر ومؤسسها يفجيني بريجوجين وعدد من الشركات التي اعتبرت أنها على صلة بها.

إدراج فاجنر على قائمة الإرهاب

وأشارت إلى أن إدراج المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية سيعني حظرها وتجريم الانتماء إليها ودعمها واستخدام رموزها، وأن انتهاك القوانين في ما يتعلق بالمنظمات المدرجة على قائمة سيعاقب بما يصل إلى السجن 10 سنوات.

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وفي حال إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب ستعتبر أصولها "تابعة لمنظمة إرهابية"، وبالتالي سيكون من الممكن مصادرتها، وليس فقط تجميدها بموجب العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأعضاء في البرلمان "لتأخرها" بتصنيف "فاغنر" منظمة إرهابية.

تأييد بإدراج فاجنر على قائمة الإرهاب

وحسب مصادر الصحيفة، فإن إعلان وزيرة الداخلية سيولا برافرمان هذا الإجراء تجاه "فاجنر" سيلاقي تأييدًا في أوساط حزب المحافظين، وأن القرار يحظى بدعم في الحكومة البريطانية.

واعترفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني بأن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بإعلان جماعة "فاجنر" منظمة إرهابية، حيث قد يضر ذلك بالعلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والدول التي تستضيف عناصر الجماعة.

وفي الوقت ذاته، تعتقد اللجنة البرلمانية أن هذا القرار سيسهل الملاحقة القضائية لمسؤولي "فاجنر" في المحاكم البريطانية واستخدام الأدوات لمنع تمويل الجماعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية رفضت التعليق على موضوع "إدراج أي منظمة" على قائمة التنظيمات الإرهابية.