نشرها عضو سابق بمجلس الإدارة، صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال

محمد صلاح، أثارت تغريدة أحمد القطب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السابق عبر سناب شات بصورة محمد صلاح نجم ليفربول مرتديًا قميص اتحاد جدة منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت قنوات الكأس السعودية، كشفت عن مفاجأة بشأن محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الكأس الرياضية السعودية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إن مصادرها في لندن أكدت سفر أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة إلى هناك من أجل حسم صفقة محمد صلاح.

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وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح سيكون لاعبًا جديدًا في صفوف نادي اتحاد جدة بعد ساعات، وذلك مع اقتراب رئيس نادي الاتحاد من إنهاء التفاصيل الخاصة بالاتفاق مع ناديه ليفربول.

وسادت حالة من الخوف الشديد انتابت جمهور نادي الاتحاد السعودي بسبب عدم تعاقد النادي مع لاعب المنتخب ونجم ليفربول اللاعب محمد صلاح، فجماهير الكرة السعودية يريدون انضمام محمد صلاح للدوري السعودي، لكن الصفقة مع الاتحاد لاتزال مبهمة.



انضمام محمد صلاح للدوري السعودي

انضمام محمد صلاح للدوري السعودي، وخاصة اللاعب مع نادي اتحاد جدة أصبح مطلبًا لجماهير النادي، حيث أثار اقتراب إغلاق موسم الانتقالات الصيفي في 7 سبتمبر المقبل، حالة من الخوف الشديد لدى الجماهير السعودية لعدم إتمام صفقة محمد صلاح حتى الآن.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.