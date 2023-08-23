الأربعاء 23 أغسطس 2023
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سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

عاصفة ترابية تضرب
عاصفة ترابية تضرب مكة، فيتو

مكة، ما زالت المملكة العربية السعودية، تتعرض لموجة من الطقس السيئ، فمنذ أيام ليست ببعيدة تعرضت مكة لعاصفة ترابية شديدة، غطت المدينة كميات كبيرة من الرمال، وحاليًّا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مخيفة توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.

 

ونشر حساب "طقس" الموثق في منصة "إكس"، المختص بال‏‏‏متابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة، حيث أظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.

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وبينت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.

عاصفة ترابية

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق هبوب عاصفة ترابية على جدة، في مشهد امتلأت فيه السماء بالأتربة والغبار الكثيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث امتلأت السماء بالأتربة والغبار الكثيف، مما تسبب في خفض الرؤية على الطريق العام وحجب نور الشمس.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في بعض مناطق المملكة.

ويستمر توقع هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

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