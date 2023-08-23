نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الطب 2023

تنسيق كليات الطب 2023، ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية طب 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات الطب المتاحة لطلاب الشعبة العلمية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:

تنسيق كلية الطب 2023



طب سوهاج 387.5



طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الأقصر 379

طب بورسعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب حلوان 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373



طب بيطري الزقازيق 361



طب بيطري كفر الشيخ 360.5

طب بيطري سوهاج 360.5



طب بيطري عين شمس 359



طب بيطري جنوب الوادي 359



طب بيطري أسيوط 358

طب بيطري المنوفية 358



طب بيطري الإسكندرية 358



طب بيطري دمنهور 357.5



طب بيطري القاهرة 356.5

طب بيطري بنها 356.5



طب بيطري المنيا 356



طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355



طب بيطري مدينة السادات 354.5

طب بيطري أسوان 354.5



طب بيطري بني سويف 353.5

طب بيطري العريش 353.5

طب بيطري مطروح 353

طب بيطري الوادي الجديد 352.5





فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

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وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية.

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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