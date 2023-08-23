نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الطب 2023
تنسيق كليات الطب 2023، ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية طب 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات الطب المتاحة لطلاب الشعبة العلمية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:
تنسيق كلية الطب 2023
طب سوهاج 387.5
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الأقصر 379
طب بورسعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب المنيا 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب حلوان 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
طب بيطري الزقازيق 361
طب بيطري كفر الشيخ 360.5
طب بيطري سوهاج 360.5
طب بيطري عين شمس 359
طب بيطري جنوب الوادي 359
طب بيطري أسيوط 358
طب بيطري المنوفية 358
طب بيطري الإسكندرية 358
طب بيطري دمنهور 357.5
طب بيطري القاهرة 356.5
طب بيطري بنها 356.5
طب بيطري المنيا 356
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355
طب بيطري مدينة السادات 354.5
طب بيطري أسوان 354.5
طب بيطري بني سويف 353.5
طب بيطري العريش 353.5
طب بيطري مطروح 353
طب بيطري الوادي الجديد 352.5
فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023
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