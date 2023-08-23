بعد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 في مصر، نصائح لحماية طفلك من الإصابة

بعد إعلان وزارة الصحة رصد إصابتين جديدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد EG. 5، تسبب الأمر في خوف الأمهات والآباء على الأطفال من الإصابة بعدوى المتحور الجديد خاصة أنه يتميز بسرعة الانتشار.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة إن الأطفال ليسوا بمأمن من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا Eg.5.

متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته على الأطفال ستكون بسيطة نظرًا لأن الأطفال لديهم جهاز مناعة قوي فضلًا عن الفيروس لم يسبب أي مضاعفات علي الأطفال من قبل.

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أوضح أن أهم الأعراض لمتحور فيروس كورونا الجديد على الأطفال تتضمن:

١- الرشح.

٢- الزكام.

٣- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

ووجه نصائح للأمهات عن كيفية حماية الأطفال من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وتشمل:

١- الحرص على غسيل الأيدي.

٢- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

٣- التباعد الاجتماعي.

٤- تطهير الأسطح باستمرار.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 موضحة ان الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.



وتم اكتشاف المتحور ضمن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي.



ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًّا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر في استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علمًا بأنه يتم دوريًّا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.