نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى كامل في العلمين الجديدة (صور)

احتفل الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وسط نجوم الفن وذلك بمدينة العلمين الجديدة وسط أجواء مبهجة.

وحصلت "فيتو" على صور خاصة من عيد ميلاد الفنان مصطفى كامل والذي أقيم في العلمين الجديدة وسط نجوم الفن.

عيد ميلاد مصطفى كامل

وحرص كل من الفنان إيهاب توفيق وحودة بندق وشحتة كاريكا والفنان أشرف زكي وغيرهم من نجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

عيد ميلاد مصطفى كامل، فيتو

وحرص الفنان إيهاب توفيق على الغناء في عيد ميلاد الفنان مصطفى كامل والذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة.

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ومن جانب آخر، شدد الفنان مصطفى كامل، عضو نقابة المهن الموسيقية، على عدم تقديم شكاوى في لجنة العمل، تحت أي أسباب، موضحًا أن الشؤون القانونية هي المختصة بتلك الشكاوى.

عيد ميلاد مصطفى كامل، فيتو

في هذا السياق، قال مصطفى خلال اجتماعه مع أعضاء النقابة، إنه من المقرر تشكيل لجنة خاصة أيضًا للشكاوى، مكونة من رئيس واثنين من الأعضاء.

كان الفنان مصطفى كامل، مؤخرًا، كشف تفاصيل ضبط عدد من المطربين المخالفين لقرارته، بالغناء دون كارنيه، وهو ما حذر منه سابقًا.

عيد ميلاد مصطفى كامل، فيتو

وقال الفنان مصطفى كامل في بيان تحذيري من النقابة: "تم الآن ضبط أكثر من نجم غناء في مصر وفي المحافظات. وتم منع كل من لم يحمل كارنيه النقابة من العمل ومن الغد تحرير محاضر رسمية (انتهى عصر المجاملات في كل شيء)"



واختتم: "والقادم في حال تكرار ذلك هو التحقيق مع المطرب ومنعه من العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر".

عيد ميلاد مصطفى كامل، فيتو

على الجانب الآخر، كانت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، أعلنت فوز الفنان مصطفى كامل، بمنصب النقيب في الدورة الجديدة للنقابة بالتزكية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهن الموسيقية، أسماء الفائزين بمقاعد الأعضاء، بعد غلق باب الانتخابات، داخل مقر نادي نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة 2005.

أسماء الأعضاء الفائزين بمجلس نقابة الموسيقيين

حلمي عبد الباقي أحمد العيسوي الدكتور علاء سلامة المايسترو حمادة أبو اليزيد أحمد أبو المجد منصور هندي نادية مصطفى خالد بيومي منصور الهندي محمد صبحي السيد عاطف إمام علي الشريعي

وضمت قائمة المرشحين في انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية 32 مرشحًا يتنافسون على 12 مقعدًا، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

مصطفى كامل يفوز بالتزكية

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

عيد ميلاد مصطفى كامل، فيتو

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين في نوفمبر عام 1942، عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين في مكان واحد أملًا منها في حل مشاكل الموسيقيين.

وبالفعل تألف مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وقتها من أم كلثوم إبراهيم، وفتحية أحمد، وحياة محمد، ورياض السنباطي، وزكريا أحمد ومحمد القصبجي، وصالح عبدالحي، وفريد الأطرش، وعزيز عثمان وإبراهيم حجاج ومحمد عبده صالح وأحمد الحفناوي، وتولى وقتها عبدالحليم علي والسيد الحملاوي مراقبين ماليين لحسابات النقابة.

وبعد تولى أم كلثوم منصب النقيب بدأ محمد عبد الوهاب فى منازعتها المنصب، وأعلنت أم كلثوم تحديها لعبد الوهاب في الانتخابات لتفوز أم كلثوم فى النهاية بالمنصب، وتحتفظ به لسبع دورات متتالية.