أخبار الحوادث اليوم.. جريمة بشعة فى عين شمس.. انهيار عقار فى حدائق القبة.. وتفاصيل تعذيب طفلة أكتوبر حتى الموت

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أقدم شاب على قتل 3 من أقربائه وإصابة 9 آخرين بعد إشعاله النار فى شقة بسبب خلافات على الميراث بمنطقة مساكن عين شمس.

شهد اليوم الأحد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة دون وقوع خسائر بشرية وانتقلت قوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ.

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس سائق أقدم على إلقاء زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته في منطقة عين شمس، مما أسفر عن احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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ارتفع عدد مصابى حادث انقلاب ميكروباص نفق المعادى لـ 12 شخصًا الحصيلة النهائية، فيما تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج اللازم.

لقى شخص مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل فى العاصمة الادارية.

قررت محكمة جنايات السلام تأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل.

نفى مصدر أمني صحة إدعاء أحد الأشخاص بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والإتجار في مخدر الاستروكس بالمعصرة.

قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

كشفت ياسمين عمة الطفلة ساجدة والتي قام عمها بتعذيبها حتى الموت في منطقة حدائق أكتوبر، تفاصيل جديدة عن الواقعة، أن الأطفال الثلاث أشقاء سجدة هم الآخرين نالهم من التعذيب حدا كبيرا.

وأضافت "ياسمين" في تصريحات خاصة لفيتو، أن شقيقها المتهم وزوجته، كانا يقومان بوضع الملعقة على النار وبعدها يضعونها في أماكن مختلفة في جسد الأطفال.

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بالجيزة) لكونه هارب من تنفيذ 308 أحكام قضائية بإجمالي مدد حبس 472 سنة.

فتحت المعاهد الفنية الصحية الشرطة باب سحب كراسات الشروط للالتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطي من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وتساءل البعض عن شروط الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطى، الأوراق المطلوبة فى المعهد الفنى الصحى الشرطى، مزايا الانضمام إلى المعهد الفنى الصحى الشرطى، خطوات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، اختبارات المعاهد الفنية الصحية الشرطية وغيرها من التساؤلات.

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