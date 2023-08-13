الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

ارتفاع مصابى حادث انقلاب ميكروباص نفق المعادى لـ 12 مصابا

حادث نفق المعادى،
حادث نفق المعادى، فيتو

ارتفع عدد مصابى حادث انقلاب ميكروباص نفق المعادى لـ 12 شخصًا الحصيلة النهائية، فيما تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج اللازم. 

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق المعادي اتجاه العين السخنة، مما تسبب في زحام مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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