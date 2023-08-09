النيابة الإدارية تشكل لجنة للوقوف على سبب انهيار عقار بمحافظة المنيا

أجرت نيابة "مغاغة" الإدارية - صباح اليوم الأربعاء معاينةً لموقع منزل أحد المواطنين الكائن "بمنشية المصري بمركز مغاغة" بمحافظة المنيا، والذي تم هدمه دون مراعاة الأصول الفنية لعملية الهدم. الأمر الذي تسبب في انهيار الدورين الأول والثاني وإزاحة الدور الثالث العلوي صوب الطريق، وقطع أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار.

النيابة الإدارية



قام المستشار عمرو ربيع - القائم بعمل مدير نيابة "مغاغة" الإدارية، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بالانتقال صباح اليوم لمعاينة الموقع وبصحبته فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من محمد عبد الكريم - رئيس النيابة، وأحمد جابر هاشم - وكيل النيابة من الفئة الممتازة، وطه جبالي - وكيل النيابة، وأحمد نور - وكيل النيابة، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي بحري "مغاغة"، ومسئول قسم الإزالات بمجلس مدينة "مغاغة".

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وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وأعمدة الدور الرابع علوي، وأنه في ظهر يوم أمس انهار الدورين الأول والثاني وحدثت إزاحة للدور الثالث العلوي بالطريق؛ مما أسفر عن قطع في أسلاك الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع المجاورة للعقار وتسبب في وقوع أضرار بأعمدة الإنارة والأسلاك الملاصقة للمبنى، دون وقوع ضحايا أو إصابات، وأن ذلك قد حدث جرّاء قيام صاحب العقار بهدم الجزء الغربي منه دون الحصول على ترخيصٍ مسبق وسارٍ من الجهات التنفيذية المختصة التابع لدائرتها العقار، إضافة لعدم وجود مهندس مشرف على الهدم، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بعمل كردون أمني حول المبنى وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وجاري تنصيب أسلاك عليها بمعرفة مسئولي الشبكة بهندسة الكهرباء، وتم إنارة المنطقة مؤقتًا لحين تنصيب أسلاك الكهرباء الجديدة.





وتولت نيابة "مغاغة" الإدارية التحقيق، حيث قرر محمود عبد الكريم – رئيس النيابة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على الأسباب الفنية والهندسية لحدوث الانهيار، وتحديد كافة الإجراءات المتخذة بشأن العقار، وجاري استكمال التحقيقات.



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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