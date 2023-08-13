الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط 109854 مخالفة مرورية متنوعة  أعلى الطرق

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم ؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

تحرير 2863 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

 خلال 24 ساعة ضبط 109854 مخالفة مرورية متنوعة 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109854 مخالفة مرورية متنوعة من بينها  45230 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5351 مخالفة السير بدون تراخيص،  17 مخالفة موقف عشوائي، 4 مخالفات لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

 

وعلى جانب آخر لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين 3 سيارات في نطاق محافظة القليوبية وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث تصادم في القليوبية 

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل بمنطقة كفر شكر البر الشرقي أمام مدرسة الصنايع بنطاق محافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل 3 جثث إلى المشرحة و3 مصابين آخرين فيما توفي أحد المصابين متأثرًا بإصابته ليصل الإجمالي إلى 4 جثث، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية. 

 

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الضحايا 4 من أسرة واحدة وهم روان ناصر، وشقيقها محمود ناصر، ونجل عمهما فيصل طاهر وشقيقته منة الله طاهر، فيما أصيب مهاب طاهر من محافظة الدقهلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.

 

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الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى الحوادث علي الطرق الحملات المرورية السير بدون تراخيص

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