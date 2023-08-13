الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

شاب يقتل 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين إثر خلافات على الميراث بعين شمس

شاب يقتل 3 أشخاص
شاب يقتل 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين، فيتو

أقدم شاب على قتل 3 من أقربائه وإصابة 9 آخرين بعد إشعاله النار فى شقة بسبب خلافات على الميراث بمنطقة مساكن عين شمس.

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تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث، وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقي القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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