الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب شركة للصناعات الغذائية هارب من 472 سنة بالحبس بالتجمع الأول

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية، مقيم بالجيزة) لكونه هارب من تنفيذ 308 أحكام قضائية بإجمالي مدد حبس 472 سنة وكفالات (مليون و150 ألف جنيه) حال اختبائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

ضبط صاحب شركة للصناعات الغذائية هارب من 472 سنة بالحبس بالتجمع الأول

 وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 

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قطاع الأمن العام قسم شرطة التجمع الأول هارب من احكام قضائية جهود أجهزة وزارة الداخلية

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