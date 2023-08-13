الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة سجين داخل محبسه نتيجة التعدي عليه

مراكز الإصلاح والتأهيل،
مراكز الإصلاح والتأهيل، فيتو

نفى مصدر أمني صحة إدعاء أحد الأشخاص بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز.

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وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة وتعدى بالضرب خلال شهر مايو الماضى بين شقيق أحد الأشخاص المذكور "محكوم عليه فى القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة "الشروع فى تصدير مخدر" وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه فى القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى المركز لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

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وانتقلت النيابة العامة لمقر المركز لإعمال شئونها واضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة الذين أيدوا مضمون ما سبق.

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