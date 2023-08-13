س وج.. كل ما تريد معرفته عن المعاهد الفنية الصحية الشرطية.. الأوراق المطلوبة للتقديم ومواعيد تسليم كراسات الالتحاق

فتحت المعاهد الفنية الصحية الشرطة باب سحب كراسات الشروط للالتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطي من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وتساءل البعض عن شروط الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطى، الأوراق المطلوبة فى المعهد الفنى الصحى الشرطى، مزايا الانضمام إلى المعهد الفنى الصحى الشرطى، خطوات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، اختبارات المعاهد الفنية الصحية الشرطية وغيرها من التساؤلات.

ما الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي؟

فيش جنائى للطالب موجه للمعهد الفني الصحي الشرطي.

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8 صور شخصية 4*6 ذات خلفية بيضاء مع مراعاة كتابة اسم الطالب رباعي خلف كل صورة منهم.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

بيان نجاح الثانوية

شهادة حسن سير وسلوك والجنسية من المدرسة المتخرج منها.

طوابع تأمين صحي وطابع مهن طبية.

وظرف بلاستيك مغلق الأوراق.

ما شروط التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية؟





أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.



ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد على 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.



أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.



أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.



أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.



ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.



ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.



أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.



هل يمكن المتزوج التقديم فى المعهد الفنى الصحى الشرطى ؟



ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.



أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.

ما الطول المطلوبة للتقديم فى المعهد الفنى الصحى الشرطى؟



ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور وألا يزيد الوزن على ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

ما أماكن سحب كراسات الشرطة؟

وسيكون سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة فى مناطق"مستشفى الشرطة بمدينة نصر – مستشفى الشرطة بـ طنطا – مستشفى الشرطة بـ أسيوط – مستشفى الشرطة فى الإسكندرية "

مواعيد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

حددت وزارة الداخلية، سحب كراسات الشروط بداية من 7 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل.

مواعيد تسليم كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية؟

استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى- الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

ما هى تفاصيل الدراسة والحياة داخل المعهد الفنى الصحى الشرطى ؟

يلتحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى ويلتزمون بالقواعد الانضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.

تكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية بإعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقًا للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.



مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى- كما يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.



يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً "متضامنين" بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب فى عدم الاستمرار فى المعهد يتقدم بطلب استقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرين عامًا ويلتزمان متضامنين برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد.



إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية المتخصصة فقد الطالب أثناء فترة الدراسة شرطًا من شروط اللياقة الصحية أو النفسية يتم فصله بقرار من مجلس التأديب.



إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضًا منها والتى قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب.

لو قدمت فى المعهد الفنى الصحى الشرطى ما مزايا المعاهد الفنية الصحية الشرطية؟



تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة.

يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.

الإستفادة من المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج".

الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".

ازاي اقدم في معهد فني صحي؟

عن طريق مستشفيات الشرطة المعلنة وسحب كراسة الشروط واجتياز الاختبارات المطلوبة واستيفاء الشروط.