الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

شهد اليوم الأحد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة دون وقوع خسائر بشرية وانتقلت قوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ.

 

انهيار عقار حدائق القبة 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق فى  منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

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 وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية، من جانبهم يقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان بحادث انهيار منزل، كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة  لفرع الأنقاض.

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وكشفت التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة وخال تمام من السكان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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