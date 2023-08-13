انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة

شهد اليوم الأحد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة دون وقوع خسائر بشرية وانتقلت قوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ.

انهيار عقار حدائق القبة

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية، من جانبهم يقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان بحادث انهيار منزل، كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لفرع الأنقاض.

Advertisements

وكشفت التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة وخال تمام من السكان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ