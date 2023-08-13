مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل فى العاصمة الإدارية
لقى شخص مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل فى العاصمة الادارية.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث ووجود جثة فى احد المواقع الانشائية بالعاصمة الادارية وانتقلت الاجهزة الامنية والاسعاف الى مكان البلاغ.
مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل فى العاصمة الادارية
وتبين بالفحص مصرع “ محمد. س” 37 سنة دهس اسفل عجلات سيارة نقل وتم نقل الجثة الى ثلاجة مشرحة مستشفى القاهرة الجديدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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