أخبار مصر: شيكابالا يهاجم مرتضى ولبيب يطالب بثورة ضده، مشاهد من موقع مذبحة الهرم، فضيحة جنسية بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

شيكابالا يكذب مرتضى منصور ويكشف مفاجأة في قضية الحجز على أرصدة الزمالك

رد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

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رد حاسم من مستشار الرئيس بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين (فيديو)

مرض الدرن، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن ما حققته مصر في مواجهة مرض الدرن من أنجح البرامج في العالم، ومرض الدرن يقاس بعدد حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن.

حفل زفاف نجل سليمان عيد بحضور نجوم الفن، وكريم محمود عبد العزيز يشعل الفرح (فيديو وصور)

سليمان عيد، احتفل الفنان سليمان عيد بزفاف نجله عبد الرحمن، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

عباس شراقي يعلق على الملء الأول لسد جوليوس نيريرى بتنزانيا، وعلاقته بمصر

سد جوليوس نيريري، علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على التخزين الأول في سد جوليوس نيريري - تنزانيا الذي يمثل أكبر تعاون مصري - تنزاني، ونقلة هائلة للشعب التنزاني".

شيكابالا لـ مرتضى منصور: مش أنا اللي باخد فلوس علشان أتمرد وكنت حائط صد لمنع انهيار الفريق

رد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 09-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

حسين لبيب يخرج عن صمته بسبب شيكابالا ويطالب جماهير الزمالك بالانتفاضة ضد مرتضى منصور

حرص حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد بيانه الذي أصدره ردًّا على اتهامات مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك.

اليوم، اجتماع عاصف لشعبة الصيدليات لبحث بيع الدواء بأكثر من سعر وعدم سحب منتهي الصلاحية

عقد الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد العام للغرف، وذلك لمناقشة مشكلتين كبيرتين يواجهات الصيادلة في مصر هما عدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ومشكلة بيع الدواء بأكثر من سعر.

ما حدش يقرب منه دا خط أحمر، أول تعليق من هشام يكن على بيان شيكابالا ضد مرتضى منصور

وجه هشام يكن، نصيحة لمحمود عبد الرازق شيكابالا عقب أزمة البيان الذي أصدره مؤخرًا.

أحداث 9 أغسطس، بريطانيا تعتقل غاندي، انقلاب لغوي في تركيا، ميلاد حورية حسن وويتني هيوستن، رحيل محمود درويش وفؤاد سراج الدين

شهد يوم 9 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

رمى الفلوس على قارئ القرآن كأنه في فرح، بطل واقعة نقطة الشيخ القزاز يروي تفاصل ما حدث (فيديو)

أجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا تحت عنوان "بيرمي نقطة على قارئ القرآن.. قصة شخص أثار الجدل في عزاء بالدقهلية".

كرة اليد بالزمالك تدخل على خط المواجهة بين شيكابالا ومرتضى منصور، وهذا ما قاله نجمها

دعم حمادة الروبي نجم الزمالك السابق لكرة اليد، شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد بيانه الذي أصدره ردًّا على

اتهامات مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك.

قبل أيام من أول مناظرة، ديسانتيس منافس ترامب للانتخابات الأمريكية يقيل مديرة حملته

قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أقال رون ديسانتيس، المنافس الرئيس لـ دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي، المقرَّرة في 2024، يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ مديرة حملته المتعثِّرة في مواجهة تلك التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.

معيد بفنون جميلة المنيا ينحت جدارية وتمثالا لـ محمد منير، والكينج يستقبله: كنت بدور عليك من سنين (صور)

نشر ساهر العامري، المعيد بكلية فنون جميلة المنيا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا تجمعه بالفنان محمد منير، تتوسطهم جدارية للفنان محمد منير، قام بنحتها.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

أسعار الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك وذلك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 1%.

إيرادات فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning لـ توم كروز تتخطى حاجز النصف مليار دولار

توم كروز، تخطت إيرادات فيلم النجم العالمي توم كروز الجديد، ‘MISSION IMPOSSIBLE: DEAD RECKONING - PART ONE’، حاجز النصف مليار دولار، في شباك التذاكر العالمي.

إصابة دقيقة، لحظة ضرب مسيرة أوكرانية لناطحة سحاب تضم وزارات روسية في موسكو (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عددًا من الوزارات الروسية في طوابقها.

بعد انتقاده لصفقة ميسي، إنتر ميامي يفسخ عقد حارس مرماه

ميسي، أعلن نادي إنتر ميامي فسخ التعاقد مع حارس مرمى الفريق، الهولندي نيك مارسمان، بعد أسابيع من "انتقاداته اللاذعة" لصفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

مذبحة الهرم، في مكان ناءٍ بمنطقة كفر غطاطي بالهرم يقع منزل بسيط الطراز متدلٍ منه فلوس كبير، يعبر عن روح براءة أطفاله، تسكن فيه السيدة رانيا حسن وبناتها الخمس.

جوجل تفشل في إسقاط دعوى قضائية تطالبها بدفع 5 مليارات دولار للمستخدمين

جوجل، رفضت قاضية أمريكية محاولة شركة جوجل إسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت سرًّا.

بايدن يجر شكل الصين مجددا ويعلن عن زيارة مرتقبة لـ فيتنام

بايدن، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه سيزور فيتنام "قريبا" بهدف "تغيير" العلاقات مع هانوي، وسط توترات مع الصين في المنطقة.

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

مسابقة ملكة جمال إندونيسيا، فضيحة مدوية شهدتها مسابقة ملكة جمال إندونيسيا بعد أن أبلغت أكثر من ست مشاركات الشرطة بأن المنظمين قاموا بالتحرش الجنسي بهن وفق ما ذكرت محاميتهن الثلاثاء.