بعد انتقاده لصفقة ميسي، إنتر ميامي يفسخ عقد حارس مرماه

ميسي، أعلن نادي إنتر ميامي فسخ التعاقد مع حارس مرمى الفريق، الهولندي نيك مارسمان، بعد أسابيع من "انتقاداته اللاذعة" لصفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إنتر ميامي يفسخ عقد الهولندي نيك مارسمان

وأعلن النادي الأمريكي فسخ عقد حارس المرمى مارسمان، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، ولم يكشف عن الأسباب.

ولكن بعض المتابعين ربطوا قصة التخلي عن حارس المرمى بتصريحاته المثيرة للجدل قبل أسابيع.

تصريحات مارسمان عن صفقة ميسي

وقال مارسمان قبل أسابيع: "برأيي الشخصي، هذا النادي ليس جاهز للتعاقد مع ميسي. لدينا ملعب مؤقت، حتى إن الجماهير تستطيع بسهولة الدخول لأرض الملعب، حيث لا توجد بوابات".

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وأضاف: "نحن نغادر الملعب دون أي حراسة. لا أتصور أن النادي جاهز للاعب مثل ميسي".

بند في القوانين الأمريكية

ووفقا لمصادر، قرر مالك النادي بالشراكة، النجم الإنجليزي السابق دايفد بيكهام، استخدام بند في القوانين الأمريكية، يسمح "بشراء عقد لاعب في الفريق" من أجل التخلص منه، وهو ما حصل مع مارسمان.

ميسي يكتب التاريخ مع إنتر ميامي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بدايته المميزة مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه له خلال هذا الصيف.

ونجح ليو ميسي أن ينقذ فريقه من الهزيمة على يد إف سي دالاس، خلال مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، ليخطف تعادلا ثمينا في نهاية المباراة، ومن ثم يفوز ميامي بركلات الترجيح.

أهداف ميسي مع إنتر ميامي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي الذي سجل ثنائية اليوم، رفع رصيده إلى 7 أهداف في 4 مباريات مع إنتر ميامي، لافتة إلى أن ذلك يعد رقمًا قياسيًّا.

وأوضحت أنه لم يسبق لأي لاعب يظهر لأول مرة مع فريق أمريكي، أن سجل هذا العدد من الأهداف خلال 4 مباريات.

يشار إلى أن ميسي سجل هدف الفوز في شباك كروز أزول بمباراته الأولى، فيما أحرز ثنائية في 3 مباريات متتالية ضد أتلانتا يونايتد، أورلاندو سيتي وإف سي دالاس.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفًا.

البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفًا.

الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفًا.

البرازيلي بيليه: 70 هدفًا.

البرازيلي جونينيو: 77 هدفًا.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.