عباس شراقي يعلق على الملء الأول لسد جوليوس نيريرى بتنزانيا، وعلاقته بمصر

سد جوليوس نيريري، علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على التخزين الأول في سد جوليوس نيريري - تنزانيا الذي يمثل أكبر تعاون مصري - تنزاني، ونقلة هائلة للشعب التنزاني".

سد صنع بأيدي مصرية

وقال “شراقي" على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك": "حصلت المقاولون العرب والسويدي للكابلات على بناء سد جوليوس نيريري (ستيجلر جورج سابقَا) فى ديسمبر 2018 بتكلفة حوالى 2.9 مليار دولار، ووُضِعَ حجر الأساس فى 27 يوليو عام 2019، ومدة العمل حوالي 3 سنوات، بدأت بتحويل مجرى النهر فى 18 نوفمبر 2020، وعاد النهر إلى مجراه الطبيعي 22 ديسمبر 2022 ليبدأ التخزين الأول في الموسم الرئيسى للأمطار (مارس - أبريل - مايو) بتخزين حوالي 14 مليار م3 عند منسوب 164 مترًا فوق سطح البحر أعلى من الحد الأدنى لتشغيل التوربينات 163 م، ومن المتوقع أن يتم الافتتاح العام القادم 2024".

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الهدف من سد جوليوس نيريري

وأضاف:" يتكون المشروع من سد رئيسى خرسانى على نهر روفيجى وهو أكبر نهر في تنزانيا، وليس له أي علاقة بنهر النيل، مواصفات السد ارتفاع 131 م، وطول 1025 م، سعة تخزينية 34 مليار م3، بالاضافة إلى 4 سدود مكملة (Saddle dam) لغلق الأودية المجاورة، ويبلغ إيراد النهر السنوي 21 مليار م3. الهدف من السد الحماية من الفيضان وتنمية زراعية وتوليد 2115 ميجاوات كهرباء (تقريبًا مثل السد العالي) من خلال 9 توربينات بقدرة 235 ميجاوات.



وتابع:" مساحة البحيرة 1200 كم2 سوف تستقطع من أكبر محمية طبيعية فى القارة الأفريقية تسمى محمية Selious، مساحتها حوالى 57,100 كم2، أي أن بحيرة السد تشكل 2.1% فقط من مساحة المحمية. سوف يضاعف السد الكهرباء الحالية فى تنزانيا مرة ونصف لتصبح إجمالي 3,879 ميجاوات، لتضيء لحوالي 30% من السكان (20 مليون) ليصبح إجمالي من لديهم كهرباء 54% من السكان، بالإضافة إلى الحد من الفيضان والتوسع في الزراعة المروية.



واختتم: "السد يمثل تعاونًا مصريًّا - تنزانيًّا كبيرًا، ونقلة هائلة للشعب التنزاني".