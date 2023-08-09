الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بايدن يجر شكل الصين مجددا ويعلن عن زيارة مرتقبة لـ فيتنام

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

بايدن، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه سيزور فيتنام "قريبا" بهدف "تغيير" العلاقات مع هانوي، وسط توترات مع الصين في المنطقة.

 

زيارة بايدن إلى فيتنام

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في ولاية نيو مكسيكو "سأزور فيتنام قريبًا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكًا".

 

أزمة بحر الصين الجنوبي

وتصاعدت التوترات مؤخرًا في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تمتد على مساحة 3.5 مليون كيلومتر مربع (1.4 مليون ميل مربع) غالبًا ما تجتازها القوات البحرية الغربية بما في ذلك السفن الأمريكية التي تجري عمليات بحرية، الأمر الذي يزعج الصين.

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الدفاع عن الفلبين

وفي 12 أبريل الماضي، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين، في الوقت الذي يجري فيها جيشها مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الفلبيني في بحر الصين الجنوبي.


وتطالب الصين بالجزء الأكبر في بحر الصين الجنوبي وهو الممر المائي الغني بالموارد، رغم مطالبات موازية من دول أخرى في جنوب شرق آسيا بينها فيتنام والفليبين وماليزيا.


وأصبحت هذه المنطقة واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.

 

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