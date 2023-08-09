الأربعاء 09 أغسطس 2023
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منوعات

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

مسابقة ملكة جمال
مسابقة ملكة جمال إندونيسيا، فيتو

مسابقة ملكة جمال إندونيسيا، فضيحة مدوية شهدتها مسابقة ملكة جمال إندونيسيا بعد أن أبلغت أكثر من ست مشاركات الشرطة بأن المنظمين قاموا بالتحرش الجنسي بهن وفق ما ذكرت محاميتهن الثلاثاء.

 

حفل التتويج

وطُلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة التي أقيمت في العاصمة جاكرتا بين 29 يوليو والثالث من أغسطس بشكل غير متوقع خلع ملابسهن لفحص بدني قبل يومين من حفل التتويج، بحسب ما جاء في الشكوى.


صورة مفاجئة

وقالت محامية المتسابقات ميليسا إنجريني لفرانس برس، إن مسؤولين في المؤسسة التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" أكدوا أنه كان عليهم "فحص وجود أي ندوب أو سيلوليت أو وشم على أجسادهن".

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وتابعت أن "النساء اللواتي كن يتسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني إذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس".

وقالت إن المتسابقات الثلاثين في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور خمس منهن.

 

بلاغ وتحقيق

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة جاكرتا ترونويودو ويسنو أنديكو للصحافيين الثلاثاء إن المتباريات قدمن بلاغًا للشرطة.

وأوضح أن الشرطة فتحت تحقيقا استنادًا إلى البلاغ "كأساس لمزيد من التحقيقات".

في المقابل، نشر حساب ملكة جمال الكون، منشور عبر ستوري "إنستجرام"، قال فيه "نحن على علم بالادعاءات المتعلقة بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا"، مشيرًا إلى أنه تم أخذ مزاعم الاعتداء الجنسي على محمل الجد، مؤكدًا أن توفير مكان آمن للمرأة هو من أهم أولويات المسابقة العالمية.


أوضاع غير لائقة

وروت إحدى المتسابقات، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "كومباس" التلفزيونية الإخبارية، بأنه طُلب منها التقاط بعض الصور لها "في أوضاع غير لائقة". 

وذكرت المتسابقة، التي رفضت الكشف عن اسمها وغطَّت القناة وجهها: "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إليَّ... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".

من جانبها، أعلنت الشرطة الإندونيسية أنَّها ستحقق في البلاغات التي تقدَّمت بها المتسابقات.


منشور حساب ملكة جمال الكون 

وقالت وكالة "رويترز" إنها حاولت الاتصال بالشركة التي تنظم مسابقة ملكة جمال إندونيسيا أو مؤسِّسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنَّهما لم يردَّا.

وتتأهل الفائزة في هذه المسابقة للمنافسة مع أخريات للفوز بمسابقة ملكة جمال الكون، التي ستقام في السلفادور أواخر العام الجاري.

 

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