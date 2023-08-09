رمى الفلوس على قارئ القرآن كأنه في فرح، بطل واقعة نقطة الشيخ القزاز يروي تفاصل ما حدث (فيديو)

أجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا تحت عنوان "بيرمي نقطة على قارئ القرآن.. قصة شخص أثار الجدل في عزاء بالدقهلية".

بطل واقعة عقد نقوط للقارئ الشيخ محمود القزاز بالدقهلية، فيتو

والتقت فيتو بطلَ واقعة نقوط الشيخ محمود القزاز، وقال عبد الله نصر السيد ابن مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية: "العزاء كان يوم 5 أغسطس بالزهايرة مركز السنبلاوين وتحديدًا فعلتها بيني وبين ربي، والشيخ محمود محب له من حوالي 5 سنوات".

بطل واقعة عقد نقوط للقارئ الشيخ محمود القزاز بالدقهلية، فيتو

وتابع: "بدأت أذهب إليه واستمع لتلاوة القرآن في أي عزاء يقدمه الشيخ محمود القزاز، رغم بعد المسافات بيننا والواقعة حدثت في مركز السنبلاوين، وارتكبت الواقعة بعفوية لحبي الزائد للشيخ محمود لكنه لم يعرف شيئًا عن هذا الحدث".

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وانهمر عبد الله في البكاء وقال: "كان رد الشيخ محمود استنكار ورفض لما فعلته قائلًا كان يكفي الكلمة التي قدمتها".



بطل واقعة عقد نقوط للقارئ الشيخ محمود القزاز بالدقهلية، فيتو

وقال محمد طارق الزيادي صديق للحاج عبد الله منذ سنوات عمره 35 عامًا الشيخ محمود استنكر المشهد وأساء إليه وبعد هذا الحدث بساعات بدأ الناس يتحدثون أن هذا الشيخ وكأنه كان يعلم بما حدث، لكن المؤكد أن الحاج عبد الله لم تكن نيته أن يسيء للشيخ لكن القصة عفوية.

بطل واقعة عقد نقوط للقارئ الشيخ محمود القزاز بالدقهلية، فيتو

وتم تداول الفيديو على السوشيال ميديا قدمنا اعتذرًا للشيخ محمود ولم تكن في خلافات بيننا، الشيخ محمود تفهم الموقف لأنه يعرف أن الحاج عبد الله يحبه.

وظل الحاج عبد الله يبكي ندمًا بسبب الذنب الذي فعله وأدعو الله أن يغفر لي هذا الذنب وإن الشيخ محمود بريء من هذا الحدث، ولم يعلم أولادي ولا زوجتي عن هذا الحدث.



وتابع بطل الواقعة، الذي يهين الشيخ محمود كأنه أهانني، أقدم اعتذارًا للمولى عز وجل ثم للشيخ محمود القزاز ونقيب القراء الشيخ محمد حشاد ثم عائلة القزاز بالكامل ولم أحضر عزاء مرة أخرى.

وقال بطل واقعة عقد النقود للشيخ محمود القزاز في أحد المآتم سماع القرآن عن قرب يبكي من قراءة وتلاوة الشيخ للقرآن بخلاف السماع على الموبيل أو التلفاز، أجهز لهذه المفاجأة من أمس بحجرتي، وندمت على ما فعلت.