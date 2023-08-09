ما حدش يقرب منه دا خط أحمر، أول تعليق من هشام يكن على بيان شيكابالا ضد مرتضى منصور

وجه هشام يكن، نصيحة لمحمود عبد الرازق شيكابالا عقب أزمة البيان الذي أصدره مؤخرًا.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أنت نجم كبير، وأتمنى الابتعاد عن الأزمات وإغلاق الباب تمامًا وعدم كتابة أي بيانات أخرى، وشيكابالا نجم كبير وقادر على العطاء، وسيكون من الخطأ استمرار هذه المشاكل".

وتابع نجم الزمالك السابق أن شيكابالا واحد من أبناء نادي الزمالك، وتربى داخل جدران القلعة البيضاء، وكان ينام تحت (المدرج)، مشيرًا إلى أنه لعب معه بشكل أساسي سنة 2004 في البطولة العربية بالإسكندرية.

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وأكد: "شيكابالا من الخطوط الحمراء داخل نادي الزمالك، وأتمنى (ما حدش يقرب منه)، فهو من أبناء النادي الأوفياء، ومُتعجب مما يحدث حاليًّا، والاستمرار في تصدير الأزمات للنادي وجماهيره".

وأضاف: "الزمالك بدأ يخسر جماهيرته بسبب تلك الأزمات المستمرة، نتعرض لظلم واضح بسبب ما يحدث من داخل النادي، وأتمنى أن يتم إيقاف أي مشكلة مع إعادة الهدوء والاستقرار للنادي قبل الموسم المقبل".

وواصل: "أصبحنا ندافع عن الزمالك لمواجهة أناس من داخل النادي، وأصبحنا نترك الفرصة للآخرين من أجل هدم الفريق، بل أن الجمهور العربي لم يُعد متعاطفًا مع الزمالك كما كان في السابق".

وزاد: "الزمالك يعاني من الإدارات التي قادت النادي، واللاعبين ليسوا على قدر النادي وبعيدين عن المواصفات المطلوبة داخل الفريق الأبيض، وصلنا لمراحل صعبة للغاية، كما أن اللجنة الفنية غير فعالة".

الهجوم ضد شيكابالا لا يصح مطلقا

وأعرب الإعلامي محمد شبانة، عن استيائه الشديد من تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لهجوم حاد من إدارة نادي الزمالك، مبديًا غضبه من حالة الهجوم التي تعرض لها اللاعب خلال الساعات الماضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "شيكابالا من أهم المواهب في الزمالك ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة حتى إن أوسوريو متمسك بالتعاقد معه، وكان يتحمل الكثير طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "هل المطلوب طرد شيكابالا وتشويه صورته أمام الجماهير، فما قيل عن تحريضه على الزمالك أمر غريب للغاية، واللاعب ضحى كثيرًا من أجل الزمالك، وشاهدته وهو ينام على سرير تحت المدرجات، وكان يعيش حياته كلها داخل نادي الزمالك".

وأكمل: "شيكابالا قضى ربع قرن داخل أروقة الزمالك، ولا يصح الهجوم الذي تعرض له، وبالتأكيد سيكون هناك بيان جديد لشرح ما حدث طوال الموسم، ولا نعرف المستفيد من استمرار تلك الصراعات داخل النادي، والزمالك فقط من سيدفع الثمن".

وأردف: "سبق والتقيت مع شيكابالا خلال فترة معينة بعد العودة من اليونان، وكان يلعب ببلاش، ونصحته بحل أزمته والخروج معارًا وبالفعل انتقل لأحد الأندية اليونانية، واللاعب خرج من الزمالك حتى لا يفتعل أزمات وهو لم يكن يتقاضى أي أموال".

واستطرد: "صعب ما يحدث لشيكابالا داخل نادي الزمالك، والله العظيم لو كان شيكا غير موجود في الفريق هذا الموسم لكان فريق الزمالك انهار تماما، والنادي يتعرض لحرب داخلية، وبيراميدز اليوم يعلن صفقة سيف فاروق جعفر، بعد ضم يوسف أسامة نبيه، أبناء نجوم الزمالك (طفشوا من النادي)".

وأتم: "ما يحدث لشيكابالا غير طبيعي، أنا غاضب من الانتقادات وما حدث ضده غريب جدًّا"

هشام يكن

مرتضى منصور يهاجم شيكابالا

قال مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أن هناك أخبارًا متداولة بأن شيكابالا قائد الزمالك رفض حضور اجتماعي مع الفريق قبل السفر للسعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وتابع مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “في كلام إن شيكابالا “متخانق” معايا وما رضيش يحضر اجتماعي مع لعيبة الزمالك قبل السفر للسعودية عشان مستحقات اللعيبة المتأخرة”.

وأضاف: "لو شيكابالا عمل كدا فعلًا فدا يسيء لشيكابالا، لأن احنا حاليًّا بندور على فلوس عشان ندفع الغرامة بتاعته لسبورتينج لشبونة.

وتابع: “شيكابالا ما قالش إنه غاب عن الاجتماع عشان كده بل اعتذر عن عدم حضور الاجتماع وقال ابني عيان”.

وأضاف: "يا شيكابالا ما تتكلم مع ممدوح عباس اللي أنت بتحبه جدًّا واداك 300 ألف جنيه بعد الدوري اللي فات.

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".

أزمة شيكابالا ومرتضي منصور

رد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

وخرج مرتضى منصور مهاجمًا شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررًا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيًا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه وأنه ترك رئاسة نادي الزمالك بسبب شيكابالا وغرامة سبورتينج لشبونة الضخمة.

وأضاف مرتضى منصور: شيكابالا كان يجب أن يتدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك والحديث مع "صديقه" ممدوح عباس الذي يحجز على أرصدة نادي الزمالك.

شيكابالا يرد على هجوم مرتضى منصور

ونشر شيكابالا بيانًا رسميًّا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي:

"وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلنها، كنت أسعى دائمًا لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تمامًا طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!! لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروفا أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببًا مباشرًا في نتائج الفريق خلال موسم كامل، هذا رد على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي.



أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح، وللحديث بقية".