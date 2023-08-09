حفل زفاف نجل سليمان عيد بحضور نجوم الفن، وكريم محمود عبد العزيز يشعل الفرح (فيديو وصور)

سليمان عيد، احتفل الفنان سليمان عيد بزفاف نجله عبد الرحمن، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

حفل زفاف نجل سليمان عيد

ونشر سليمان عيد عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي حضره العديد من نجوم الفن أبرزهم الفنان خالد النبوي، حمادة هلال وكريم محمود عبد العزيز اللذان أشعلا الفرح بالأغاني والرقص.

نجوم الفن في حفل زفاف نجل سليمان عيد

كما حضر الحفل محمود البزاوي محمود عبد المغني ومحمد محمود عبد العزيز، محمد جمعة، الفنانة شيماء سيف، عصام كاريكا، فتوح أحمد، نجم مسرح مسرح مصر محمد عبد الرحمن، محمد رياض، أبو الليف، عمر عبد الجليل، ميرنا جميل، معتز التوني.

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وقال سليمان عيد: "فرحتي النهارده ما تتوصفش حابب أشكر كل أهلي وأصحابي وحبايبي النجوم اللي شرفوني ونورني وفرحتي كملت بوجودهم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير".

وأشعل الفنان كريم عبد العزيز حفل الزفاف بخفة دمه المعهودة ورقصه وسط تفاعل الحضور.

الليلة الكبيرة

بدأ الفنان سليمان عيد تصوير مشاهده في مسلسل الليلة كبيرة الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة من نجوم الكوميديا.

وكانت أول مشاهد سليمان عيد مع الفنانة هالة فاخر والفنان محسن منصور والفنان حجاج عبد العظيم وقد ظهر سليمان عيد في موقع التصوير بعدة أشكال مختلفة للشخصية التي يجسدها حيث ظهر في احد المرات وهو يرتدي باروكة شعر وظهر المرة الأخرى وهو بشكله الحقيقي ويبدو أن سليمان عيد سيقدم عددًا من الشخصيات المختلفة.

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبد الرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبد الرحمن شرف وإنتاج محمد حراز وعوض ماهر وشركاه.