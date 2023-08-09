إصابة دقيقة، لحظة ضرب مسيرة أوكرانية لناطحة سحاب تضم وزارات روسية في موسكو (فيديو)
الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عددًا من الوزارات الروسية في طوابقها.
وكشف الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ"درون"، على برج في حي "موسكو سيتي" الاقتصادي المرموق.
وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب "الدرون" للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج.
وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
وقبل قليل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أحبطت في ضواحي موسكو محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة فوق العاصمة الروسية.
بيان وزارة الدفاع الروسية
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية تم تدمير الطائرتين المسيرتين بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا.
وجاء في البيان: "الليلة، تم منع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة فوق إقليم موسكو. وتم تدمير اثنين من الطائرات المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي. وكنتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الفاشل تم التصدي له، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا".
وكان عمدة موسكو قد أعلن عبر قناته في تطبيق "تليجرام" أن منظومات الدفاع الجوي قد أسقطت اثنين من الطائرات المسيرة الهجومية التي حاولت التحليق باتجاه موسكو، إحداها في منطقة دوموديدوفو والأخرى في منطقة طريق مينسك.
وأضاف سوبيانين أنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن ضحايا إثر سقوط حطام المسيرتين، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ تعمل في مواقع سقوطها.
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