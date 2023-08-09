الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

جوجل تفشل في إسقاط دعوى قضائية تطالبها بدفع 5 مليارات دولار للمستخدمين

جوجل، فيتو
جوجل، فيتو

جوجل، رفضت قاضية أمريكية محاولة شركة جوجل إسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت سرًّا.

 

جمع معلومات

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لجوجل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت لأن الشركة التابعة لألفابت لم تخبرهم صراحة بأنها ستفعل ذلك.

 

حماية الخصوصية

ووصف ديفيد بويز، محامي المدعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضًا للمستخدمين خمسة مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه “خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأمريكيين”.

Advertisements

ملفات تعريف الارتباط وتطبيقات جوجل

وقال المدعون إن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات جوجل تسمح للشركة التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرا لها بتتبع أنشطتهم حتى عند ضبط متصفح كروم التابع لجوجل على وضع “التصفح المتخفي” والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح “الخاص”.

وأضافوا أن هذا سمح لجوجل بالتعرف على ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق “والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة” التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا “كنزًا غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشاملة”.

وقالت روجرز في قرار مؤلف من 36 ورقة إن المدعين دفعوا بأن هناك سوقًا لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من جوجل دفع للمستخدمين ثلاثة دولارات يوميًّا مقابل تاريخ تصفحهم.

تغطي الدعوى القضائية مستخدمي جوجل منذ الأول من يونيو حزيران 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلق بالتنصت وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قاضية أمريكية شركة جوجل انتهاك خصوصية قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز حماية خصوصية حماية الخصوصية متصفح كروم التصفح المتخفي

الأكثر قراءة

شيكابالا يرد على اتهامات مرتضى منصور ويكشف الحقائق في بيان رسمي

ننفرد بنشر عقد شيكابالا مع الزمالك بعد أنباء فسخ عقده (مستند)

ما حدش يقرب منه دا خط أحمر، أول تعليق من هشام يكن على بيان شيكابالا ضد مرتضى منصور

انهيار سطح مول من 4 طوابق بالقاهرة الجديدة

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

كرة اليد بالزمالك تدخل على خط المواجهة بين شيكابالا ومرتضى منصور، وهذا ما قاله نجمها

شيكابالا يكذب مرتضى منصور ويكشف مفاجأة في قضية الحجز على أرصدة الزمالك

شبانة يفتح النار على رابطة الأندية بسبب استفتاء الأفضل في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجلباب الأبيض فى المنام وعلاقته بالستر والعفة

المزيد
الجريدة الرسمية