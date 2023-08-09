الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

معيد بفنون جميلة المنيا ينحت جدارية وتمثالا لـ محمد منير، والكينج يستقبله: كنت بدور عليك من سنين (صور)

معيد فنون جميلة المنيا
معيد فنون جميلة المنيا بصحبه الكينج، فيتو

نشر ساهر العامري، المعيد بكلية فنون جميلة المنيا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا تجمعه بالفنان محمد منير، تتوسطهم جدارية للفنان محمد منير، قام بنحتها.

وقال “العامري”:" فكرة نحت جدارية للكينج محمد منير كانت منذ ثلاثة أعوام بسبب حبي وعشقي له وبعد أن أنهيت العمل قمت بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وبالصدفة وصلت إلى الكينج".

وتابع: "منذ فترة بسيطة تواصل معي أحد الأشخاص المقربين من الكينج وأكد لي أنه يرغب في الالتقاء بي من أجل الحصول على الجدارية وبالفعل حددنا ميعاد اللقاء".

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وأضاف: "تفاجأت عندما التقيت الكينج أنه منذ عدة سنوات وهو بيحاول الوصول لي بعدما شاهد العمل وأول ما شافني قال لي بقى لي سنين بدور عليك من أجل  الوصول ليك".

وأوضح أن الكينج أبدى إعجابه الشديد بالجدارية وأكد لي أنه سوف يصطحبها إلى منزله في أسوان ويحتفظ بها.

وأضاف ساهر العامري، المعيد بكلية فنون جميلة المنيا: "صممت له تمثال صغير طوله حوالي 20 سم وطالبت منه ان يوقع عليه حتى احتفظ به لنفسي ولم يمانع ذلك بل كان معجب أيضًا بالتمثال".


واختم "ساهر" حديثة قائلًا إنه لم يكن مصدق نفسه عندما التقي مع الكينج محمد منير، معقبًا “يوم ما يتوصفش وما كنتش مستوعب إني أقبله وكان عندي رهبة لدرجة إني وقفت أمامه دقيقة صامت لكن الكينج أزال تلك الرهبة بسبب تواضعه الشديد في التعامل”.

 

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