اليوم، اجتماع عاصف لشعبة الصيدليات لبحث بيع الدواء بأكثر من سعر وعدم سحب منتهي الصلاحية

تعقد الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد العام للغرف، وذلك لمناقشة مشكلتين كبيرتين يواجهات الصيادلة في مصر هما عدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ومشكلة بيع الدواء بأكثر من سعر.

اجتماع طارئ للصيدليات، فيتو

اجتماع طارئ للصيدليات لمناقشة سبل إيجاد حلول لأزمات الصيادلة الاقتصادية

وقال الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة العامة للصيدليات تعقد اجتماعًا طارئًا، صباح اليوم الأربعاء، مع هيئة مكتب الشعب الفرعية على مستوى المحافظات، وذلك لمناقشة سبل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية «الفتاكة» التي تعصف باقتصاديات الصيدليات المعرضة للانهيار.

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بيع الدواء بأكثر من سعر على رأس المشكلات التي تواجه الصيدليات

وأوضح سكرتير عام الشعبة العامة للصيدليات في تصريح لـ «فيتو» أن الصيادلة يتعرضون لأزمات اقتصادية صعبة، عدم حلها حلولًا جذرية يؤدي إلى إغلاق الصيدليات، مضيفًا أن من هذه المشكلات التي تواجه الصيادلة بيع الدواء بأكثر من سعر، وهذه مشكلة كبيرة تواجه الصيادلة بسبب تعنت هيئة الدواء المصرية واعتمادها تنفيذ قرار وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين رقم 23 لسنة 2017 الخاص ببيع الدواء بأكثر من سعر.

قرار وزير الصحة بشأن إعادة تسعير الأدوية ورفع أسعار 3010 أصناف دوائية

وأشار «البدوي» إلى أن القرار رقم 23 لسنة 2017 الصادر من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن إعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من الأدوية المستوردة والأجنبية، الذي بموجبه تم رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالي 12 ألف صنف تقريبًا مسجل في مصر.

الدكتور حاتم البدوي السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات، فيتو

قرار بيع الدواء بسعرين خرب بيوت الصيادلة ووضعهم في موضع الشك أمام المواطنين

وقال «البدوي» إن بموجب هذا القرار تم رفع السعر للمصنعين فقط، وألزم الصيادلة البيع بالأسعار القديمة للأدوية، إضافة إلى الأسعار الجديدة، الأمر الذي وضع الصيادلة في مسلسل خسائر متوالية، وهذا يعد «خرب بيوت للصيادلة » فضلًا عن أنه وضع الصيادلة في موضع شك من قبل المواطنين مع وجود أكثر من سعر للدواء الواحد.

استمرار العمل بقرار بيع الدواء بسعرين مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

وتابع: أن الاستمرار في تنفيذ والعمل بقرار بيع الدواء بأكثر من سعر، مخالفًا للقانون، لأن القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أن الدواء مسعر تسعيرة جبرية، أي له سعر واحد، ولا يصح أن يكون هناك دواء بسعرين مختلفين.

الصيادلة تناقش مشكلة عدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية

وأضاف سكرتير عام الشعبة العامة للصيدليات أن المشكلة الثانية التي ستناقش خلال الاجتماع، هي مشكلة عدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية، إذ لم تجبر هيئة الدواء المصرية أي شركة أدوية أو إلزامها بسحب أي أدوية منتهية الصلاحية، مما أدي إلى انتشار «المسرطن الرهيب» وهو الأدوية المغشوشة في السوق المصري.

مناقشة مشكلات الصيادلة، فيتو

المشاركون في الاجتماع يتحدثون باسم 82 ألف صاحب صيدلية

وقال «البدوي» إن المشاركين في اجتماع اليوم يتحدثون عن جموع الصيادلة، قائلًا: « نحن نتحدث باسم 82 ألف صاحب صيدلية، الذين يفتحون بيوت مالا يقل عن مليون مصري، حيث يوجد في كل صيدلية نحو 4 عمال، وهؤلاء العمال يعولون أسرهم».

الصيدليات مضطرة للإغلاق مع استمرار نزيف الخسائر

وتابع: «ولو استمر نزيف خسائر الصيدليات، فإن الصيادلة مضطرون للإغلاق، إذ مع زيادة الخسائر الصيادلة معروضون للسجن، فضلًا عن عدم القدرة على وفاء التزاماتهم، مع ارتفاع أسعار الخدمات والرسوم والضرائب، كل ذلك يحتاج إلى حلول جذرية وسريعة وعاجلة لصالح العاملين في القطاع والمواطنين».