شيكابالا لـ مرتضى منصور: مش أنا اللي باخد فلوس علشان أتمرد وكنت حائط صد لمنع انهيار الفريق

رد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

وخرج مرتضى منصور مهاجمًا شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررًا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيًا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه وأنه ترك رئاسة نادي الزمالك بسبب شيكابالا وغرامة سبورتينج لشبونة الضخمة.

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وأضاف مرتضى منصور: شيكابالا كان يجب أن يتدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك والحديث مع "صديقه" ممدوح عباس الذي يحجز على أرصدة نادي الزمالك.

شيكابالا يرد على هجوم مرتضى منصور

ونشر شيكابالا بيانًا رسميًّا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي:

"وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلنها، كنت أسعى دائمًا لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تمامًا طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!! لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروفا أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببًا مباشرًا في نتائج الفريق خلال موسم كامل، هذا رد على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي.



أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح، وللحديث بقية".

مرتضى منصور وشيكابالا، فيتو

هجوم مرتضى منصور على شيكابالا

وقال مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - إن هناك أخبارًا متداولة بأن شيكابالا قائد الزمالك رفض حضور اجتماعي مع الفريق قبل السفر للسعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وتابع مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “في كلام إن شيكابالا “متخانق” معايا وما رضيش يحضر اجتماعي مع لعيبة الزمالك قبل السفر للسعودية عشان مستحقات اللعيبة المتأخرة”.

وأضاف: "لو شيكابالا عمل كدا فعلًا فدا يسيء لشيكابالا، لأن احنا حاليًّا بندور على فلوس عشان ندفع الغرامة بتاعته لسبورتينج لشبونة.

وتابع: “شيكابالا ما قالش إنه غاب عن الاجتماع عشان كده بل اعتذر عن عدم حضور الاجتماع وقال ابني عيان”.

وأضاف: "يا شيكابالا ما تتكلم مع ممدوح عباس اللي أنت بتحبه جدًّا واداك 300 ألف جنيه بعد الدوري اللي فات.

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".