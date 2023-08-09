أحداث 9 أغسطس، بريطانيا تعتقل غاندي، انقلاب لغوي في تركيا، ميلاد حورية حسن وويتني هيوستن، رحيل محمود درويش وفؤاد سراج الدين

شهد يوم 9 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.



مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

70 - الاعتقاد بتدمير هيكل سليمان بالقدس على يد الرومان.

1928 - مصطفى كمال أتاتورك يطلع المشاركين في احتفال «كلخانه» من حزب الشعب الجمهوري على الحروف اللاتينية المزمع استخدامها في كتابة اللغة التركية تمهيدًا لما عرف بالانقلاب اللغوي.

1929 - اندلاع ثورة البراق في مدينة القدس إبان الانتداب البريطاني على فلسطين.

1942 - قوات الاستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال.

1956 - استقلال سنغافورة عن ماليزيا.

1960 - اعتماد علم جمهورية الجابون رسميًا.

1967 - ستون من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرًا في القدس يتعهدون فيه بدعم إسرائيل ماليًا.

1971 - توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الهند والاتحاد السوفيتي.

1990 -مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع «القرار رقم 662» الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيًا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو ملغي وكأنه لم يكن، ويطلب من جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المختصة عدم الاعتراف بهذا الضم والامتناع عن أي إجراء وأي اتصال يمكن أن يفسر بأنه اعتراف غير مباشر بالضم.

1991 - وزراء خارجية دُول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا إبقاء الحصار على العراق.

2001 - كتائب القسام تنفذ هجومًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وتقتل 19 شخصًا في عملية مطعم سبارو.

2014 -محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

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مواليد يوم 9 أغسطس

1631 - جون درايدن، شاعر إنجليزي.

1889 - إبراهيم المازني، كاتب وأديب مصري.

1922 - كلاوس نونيمان، أديب ألماني.

1927 - مارفن مينسكي، عالم أمريكي مختص بالعلوم الإدراكية والمعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي.

1931 -سميح الشريف، كاتب وشاعر أردني - فلسطيني.

1932 - حورية حسن، مغنية وممثلة مصرية.

1963 - ويتني هيوستن، مغنية أمريكية.

1977 -بلقيس الملحم، شاعرة وكاتبة قصصية سعودية.

1987 -نهلة زكي، ممثلة مصرية.

وفيات يوم 9 أغسطس

1173 - نجم الدين أيوب، سياسي وعسكري أيوبي.

1954 ـ ليو كاتس، كاتب روائي نمساوي، كتب بالألمانية والعبرية.

1957 - كارل كلاوبيرج، طبيب نازي اتسم ببشاعة تجاربه في معسكرات الاعتقال النازية.

1962 - هرمان هيسه، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1946.

1994 - ثريا حلمي، ممثلة مصرية.

1999 - محمد فؤاد سراج الدين، سياسي مصري.

2008 -محمود درويش، شاعر فلسطيني.

بيرني ماك، ممثل أمريكي.

2013 - سليمان العيسى، شاعر سوري.

2020 - إبراهيم الشرقاوي، ممثل مصري.