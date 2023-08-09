الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

قبل أيام من أول مناظرة، ديسانتيس منافس ترامب للانتخابات الأمريكية يقيل مديرة حملته

رون ديسانتيس، فيتو
رون ديسانتيس، فيتو

رون ديسانتيس، قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أقال رون ديسانتيس، المنافس الرئيس لـ دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي، المقرَّرة في 2024، يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ مديرة حملته المتعثِّرة في مواجهة تلك التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.

 

التأخر في استطلاعات الرأي

وديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، الذي علَّق محافظون عليه آمالهم بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية، العام الماضي، متأخر عن خصمه السبعيني بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، وفق مركز "ريل كلير بوليتيكس".

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اضطهاد سياسي

وترامب المستهدف بتحقيقات عدّة، منخرط بقوة في السباق الرئاسي، ويصوِّر نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي يمارسه ديمقراطيون، والكثير من المناصرين مقتنعون بهذا الطرح.

ويفاخر الملياردير الجمهوري بجمع ملايين الدولارات جراء الاتهامات الموجهة إليه نظرًا إلى التغطية الإعلامية الكبيرة المخصّصة لقضاياه.

إقالة مديرة حملة ديسانتيس

وأُعلن عن إقالة مديرة حملة ديسانتيس قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تنظّم في ميلووكي، في 23 أغسطس، ورحّب فريق حملة ديسانتيس بالقرار.

ويواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية، في نوفمبر 2024، مرشَّح الحزب الديمقراطي للرئاسة والذي سيكون - على الأرجح - الرئيس جو بايدن.

وبعدما انتُخب حاكمًا لفلوريدا لولاية جديدة، في نوفمبر 2022، يأمل ديسانتيس استمالة الولايات المتحدة قاطبة بمواقفه الصادمة في ملفات الهجرة، والإجهاض، ومجتمع الميم، لكن الرجل ممتلئ البنية الجسدية والذي نادرًا ما يبتسم، غالبًا ما يُنتقد بسبب افتقار شخصيته للكاريزما.

 

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