أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يستغني عن خدمات سيد عبد الحفيظ.. اتحاد الكرة يمد فترة قيد القائمة الأولى.. وكهربا مهدد بالغياب عن منتخب مصر أمام إثيوبيا

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيدا بما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية، وذلك عقب اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ظهر اليوم

وجاء فى بيان الأهلي، إن النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده.

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أعلن النادي الأهلي عن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين وذلك عقب الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي، إن النادي قررتصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس الناديوالمشرف العام على الكرة بعد ظهير اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

قرر اتحاد الكرة مد القيد للقائمة الأولى للأندية بجميع الدرجات حتى يوم الثلاثاء المقبل الثامن من أغسطس بدلا من غد السبت.

وكان اتحاد الكرة فتح الخميس باب القيد الأولي للأندية موسم 2023-2024، بعدما اعتمد الجبلاية شروط القيد للموسم الجديد.

حرص مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - على تقديم العزاء في وفاة السيدة زينب لطفي حرم الراحل صالح سليم، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق.

أصبح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، مهددا بالغياب عن صفوف منتخب مصر الوطني خلال معسكره المقبل، المحدد انطلاقه أوائل سبتمبر القادم، استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 8 سبتمبر، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ومباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر.

استقر عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك على تقديم الاستقالة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار مرتضى منصور بالرحيل عن النادي.

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- أعلن رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

كشف مصدر داخل أخبار اتحاد الكرة المصري، كواليس قرار مجلس إدارة الاتحاد بمد فترة القيد للقائمة الأولى للأندية في جميع الدرجات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، بعد أن كان مقررا انتهاؤها غدا السبت.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مجلس الجبلاية رفض قيد أي لاعبين جدد في القوائم الأولية للأندية إلا بعد أن يقوم النادي بالوفاء بمديونيته المستحقة لصالح خزينة اتحاد الكرة

بعد إعلان رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، أصبحت جماهير القلعة الحمراء تتساءل عما إذا كان لحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي دور في رحيل عبد الحفيظ أم لا، وأتت ذلك الاستنتاجات بسبب كثرة الأزمات بين الثنائي داخل النادي الأهلي الفترة الماضية.

أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل، لاستئناف مهام عمله في قيادة الفراعنة، وإعداد الفريق لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، بالإضافة للمباراة الودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر .

كان فيتوريا قد غادر إلى البرتغال في النصف الثاني من يوليو الماضي، لقضاء أجازة مع أسرته بعد أن قاد منتخب مصر للتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.