مرتضى منصور ينعي حرم صالح سليم

حرص مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - على تقديم العزاء في وفاة السيدة زينب لطفي حرم الراحل صالح سليم، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية الاتي: يتقدم المستشار مرتضى منصور بخالص العزاء في وفاة السيدة زينب لطفي حرم الكابتن صالح سليم التي وافتها المنية اليوم داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان

سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم

تشرفت بأن احمل توكيلا عنها

لم نسمع لها صوتا طوال حياتها، رغم أنها زوجة الأسطورة الحقيقية والنجم الكبير صالح سليم رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

وصبر نجلها الكبير الأستاذ خالد في محنتيه شقيقة المحترم الفنان الخلوق المرحوم هشام سليم ووالدته العظيمة

خالص العزاء له ولأسرة الفقيدة.

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه في وفاة زوجة صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق.

وقال الأهلي فى بيان رسمي: محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

Advertisements

وأعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وفاة زينب لطفي زوجة لاعب الأهلي صالح سليم ورئيس النادي الأسبق، ووالدة زوجها خالد صالح سليم، والفنان الراحل هشام صالح سليم.

يسرا تعلن وفاة حماتها

وكتبت يسرا قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم".

وتابعت: "تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".