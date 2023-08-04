السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

كواليس قرار اتحاد الكرة بمد القيد للقائمة الأولى

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر داخل أخبار اتحاد الكرة المصري، كواليس قرار مجلس إدارة الاتحاد بمد فترة القيد للقائمة الأولى للأندية في جميع الدرجات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، بعد أن كان مقررا انتهاؤها غدا السبت.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مجلس الجبلاية رفض قيد أي لاعبين جدد في القوائم الأولية للأندية إلا بعد أن يقوم النادي بالوفاء بمديونيته المستحقة لصالح خزينة اتحاد الكرة 
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ونظرا للأزمات المالية التي تعاني منها أغلب الأندية في كل الدرجات وتعثرها في دفع قيمة رسوم القيد ونسبة اتحاد الكرة في عقود اللاعبين الجدد، فقد وافق مجلس الجبلاية على منحها مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أغسطس، للوفاء بمستحقات اتحاد الكرة المتأخرة لديها.

ويعد نادي الزمالك أكثر الأندية المصرية المديونة لاتحاد الكرة، وكانت فترة الانتقالات الشتوية الماضية شهدت أزمة كبيرة بين الطرفين، بسبب رفض اتحاد الكرة قيد أى لاعبين جدد لنادي الزمالك، بسبب عدم التزام مسئولي النادي الوفاء بمستحقات اتحاد الكرة المتأخرة من الموسم الماضي، وأغلبها تخص نسبة الجبلاية في عقود اللاعبين المنضمين للفريق الأبيض.

نادي الزمالك، فيتو

مديونية اتحاد الكرة طرف الزمالك

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن مديونية نادي الزمالك لدى الجبلاية تقدر بـ63 مليون و500 ألف جنيه مصري. 

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن الزمالك دفع جزءا من مديونية اتحاد الكرة التي كانت تتعدي الـ71 مليون جنيه، وذلك خلال جلسة جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

وتابع المصدر إن اتحاد الكرة رفض بالفعل قيد أي لاعب جديد بالزمالك، بناء على تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم  لحين سداد غرامة سبورتنج لشبونة.

وأعلن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى بأن النادي الذي أحبه ينهار ولذلك قررت الرحيل”. 

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مدين لاتحاد الكرة بمبلغ  104 ملايين جنيه”.

وتابع: "من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

وأضاف موجها رسالته لممدوح عباس:" أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه ".

مرتضى منصور: أمير ابني لا يرغب في العودة

وتابع مرتضى منصور حديثه: “أمير تعاقد مع ثلاثة لاعبين ورحل عن منصبه ولا يرغب في العودة، وأحمد أيضا يريد أن يرحل وتعاقد مع صفقة قوية لألعاب الصالات”.

 

مرتضى منصور: تركت في النادي 21 مليون جنيه

وقال:" الزمالك موقوف قيده بسبب  نادي سبورتنج لشبونة ومستحقات أشيمبونج وأنا تركت في النادي 21 مليون جنيه يدفعوهم لمستحقات أتشيمبونج.

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