خالد بيبو مديرا للكرة بالنادي الأهلي ووليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين

النادي الأهلي، أعلن النادي الأهلي عن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين وذلك عقب الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح.

تعيين خالد بيبو مديرا للكرة في النادي الأهلي

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي ، إن النادي قررتصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس الناديوالمشرف العام على الكرة بعد ظهير اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

دور خالد بيبو فى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي

ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحاد المصري والإفريقي.

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في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

سيد عبد الحفيظ ، وأعلن النادي الأهلي منذ قليل في بيان رسمي توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيدا بما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية، وذلك عقب اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ظهر اليوم .

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النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده.

كانت بداية سيد عبدالحفيظ، عن طريق اختبارات الناشئين فى النادي الأهلي في 13 يونيو 198، ضمن صفوف فريق تحت 12 سنة تحت قيادة حسام البدري، وفريق تحت 13 سنة بقيادة رمضان السيد ، وفريق تحت 15 سنة تحت قيادة مختار مختار، وفريق تحت 16 سنة بقيادة إبراهيم عبد الصمد، وفريق تحت 17 سنة