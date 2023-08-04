اتحاد الكرة يمد قيد القائمة الأولى للأندية لهذا الموعد

قرر اتحاد الكرة مد القيد للقائمة الأولى للأندية بجميع الدرجات حتى يوم الثلاثاء المقبل الثامن من أغسطس بدلا من غد السبت.

وكان اتحاد الكرة فتح الخميس باب القيد الأولي للأندية موسم 2023-2024، بعدما اعتمد الجبلاية شروط القيد للموسم الجديد.

قيد القائمة الأولى

ومن المقرر أن تكون فترة القيد الأولي اعتبارًا من اليوم الخميس 27 يوليو حتى السبت 5 أغسطس الجاري لكل المراحل والمسابقات وذلك للقائمة الأولى وذلك قبل مد القيد حتى يوم الثلاثاء الثامن من أغسطس.

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وتبدأ فترة القيد الثانية يوم 1 يناير 2024، وتنتهي 31 من الشهر ذاته، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



وأعلن اتحاد الكرة تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد 2023-2024 والتي شهدت صدمة للأندية الكبيرة بقيد 30 لاعبًا في القائمة وإلغاء مسابقة دوري الجمهورية مواليد 2001 رسميًّا، بجانب الاستقرار على قيد 7 معارين فقط.

إلغاء دوري الشباب مواليد 2001

وتضمنت اللائحة التي أقرها مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في أول بنودها، إلغاء مسابقة دوري مواليد 2001 في الموسم الجديد، على أن يسمح لكل نادي من أندية القسمين الثاني والثالث قيد 5 لاعبين مواليد 2001 بالإضافة إلى القائمة الأصلية.

قيد 30 لاعبا فقط بالفريق الأول

وجاء في لائحة القيد للموسم الجديد السماح لكل نادي بقيد 30 لاعبًا فقط في قائمة الفريق الأول بكل الدرجات، سواء الدوري الممتاز أو دوري المحترفين أو دوري القسم الثاني أو القسمين الثالث أو الرابع.

قيد خمسة لاعبين أجانب

وتضمنت لائحة القيد الجديدة عدد اللاعبين الأجانب الذين يسمح بقيدهم ضمن قوائم الأندية في الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، قيد خمسة لاعبين أجانب بحد أقصى في قوائم أندية الدوري الممتاز، ولا يعتبر اللاعب الذي يحمل الجنسية الفلسطينية لاعبًا أجنبيًّا.

شروط ورسوم قيد الأجهزة الفنية

وتضمنت لائحة القيد الجديدة رسوم القيد للأجهزة الفنية للفريق في كل الدرجات للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وجاء في لائحة القيد للموسم الجديد أن النادي يقوم بتوثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية في الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يتثنى لهم استخراج بطاقات دخول المباريات للموسم الجديد 2023 - 2024، على أن يكون رسم توثيق عقود الأجهزة الفنية هي نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد بالإضافة إلى 14% قيمة مضافة بالإضافة إلى رسوم تنمية موارد الدولة، وهو ما يعني دفع الأندية مبالغ طائلة إلى اتحاد الكرة.



تأمين مستحقات الحكام في الموسم الجديد

حدد اتحاد الكرة مبلغ مليون و٧٥٠ ألف جنيه على كل ناد ببطولة الدوري الممتاز نظير مستحقات الحكام في الموسم الجديد 2023-2024، إلا أن اللائحة تضمنت مفاجأة بتحويل هذا المبلغ من كل نادٍ إلى رابطة الأندية وليس اتحاد الكرة، لضمان دفع مستحقات الحكام في وقتها.

وأكد اتحاد الكرة على تسديد مستحقات الحكام على مرتين لرابطة الأندية المحترفة بواقع ٨٧٥ ألف جنيه مع القائمة الأولى ومثلهم مع القائمة الثانية.

قيمة الإشتراك في كأس مصر

وأعلن اتحاد الكرة قيمة رسوم الاشتراك في بطولة كأس مصر موسم 2023-2024 لأندية الدوري الممتاز وجميع أندية الأقسام الأخرى.

وتبلغ قيم الاشتراك في بطولة كأس مصر لأندية الممتاز مبلغ 50 ألف جنيه ولباقي الدرجات مبلغ عشرة آلاف جنيه.

وتبلغ قيمة المشاركة في كأس مصر للكرة النسائية لجميع الأقسام مبلغ عشرة آلاف جنيه فيما تبلغ قيمة الاشتراك في كأس مصر لكرة الصالات النسائية مبلغ ألفين جنيه.

قيمة الكشف عن المنشطات

تبلغ قيمة الكشف عن المنشطات لاعبي الدوري المصري الممتاز مبلغ 100 ألف جنيه، موسم 2023-2024.

وأكد اتحاد الكرة في تعليمات القيد الموسم الجديد 2023-2024، تسديد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على دفعتين متساويتين.