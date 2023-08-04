السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

فيتوريا في القاهرة الأحد لتجهيز منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

فيتوريا، أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل، لاستئناف مهام عمله في قيادة الفراعنة، وإعداد الفريق لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، بالإضافة للمباراة الودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر  .

كان فيتوريا قد غادر إلى البرتغال في النصف الثاني من يوليو الماضي، لقضاء أجازة مع أسرته بعد أن قاد منتخب مصر للتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

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موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

من المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني مع نظيره الإثيوبي في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وأثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.

 

محمد غرابة مدير منتخب مصر الوطني، فيتو

 

ملامح قائمة منتخب مصر فى معسكر سبتمبر

ويستعد منتخب مصر الوطنى للدخول فى معسكر تدريبى أواخر شهر أغسطس المقبل، استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبي، فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التى تقام فى كوت ديفوار، وهي المواجهة التي ستكون تحصيل حاصل بعد أن ضمن الفراعنة التأهل للـ«كان» الأفريقى كأول المجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق.

 

وبات من المؤكد ألا تشهد قائمة منتخب مصر فى معسكر سبتمبر المقبل أي تغييرات، بعدما استقر فيتوريا على القوام الأساسى لمنتخب الفراعنة فى الفترة الماضية، باستثناء ضم عنصر أو عنصرين لتجربتهما، فى ظل رغبة الخواجة فى إراحة بعض العناصر الأساسية خلال مواجهة إثيوبيا فى ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

قائمة المحترفين

أما عن قائمة المحترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، فتتجه النية لدى روى فيتوريا لعدم استدعاء كل اللاعبين المحترفين، وربما يكون اعتماده أكثر على لاعبى الدورى المحلى لعدم أهمية مباراة إثيوبيا خاصة أنها ستقام فى القاهرة.

وربما يقوم فيتوريا باستدعاء بعض اللاعبين المحترفين الذين لم يتم استدعاؤهم من قبل خلال فترة ولاية روى فيتوريا من أجل تقييم مستواهم عن قرب أمثال سام مرسى لاعب إبسويتس تاون الإنجليزي أو أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندي.
 

وبات من المرجح أن يشهد معسكر منتخب مصر فى سبتمبر المقبل استدعاء حارس مرمى أو حارسين من الدورى المحلى، خاصة بعد تراجع مستوى محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك، والأقرب محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا إلى جانب محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلى.

عودة بعض اللاعبين

وينتظر أن تشهد قائمة منتخب مصر فى معسكره المقبل عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن صفوف الفراعنة فى معسكر يونيو الماضى بسبب الإصابة وأبرزهم ثنائي اتحاد جدة السعودى أحمد حجازى وطارق حامد ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى وعمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى حال استعاد فورمته الفنية المعروفة.

 

 

 

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