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رياضة

رسميا، الأهلي يستغنى عن خدمات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ، فيتو
سيد عبد الحفيظ، فيتو

سيد عبد الحفيظ ، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيدا بما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية، وذلك عقب اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ظهر اليوم 

إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة 

وجاء فى بيان الأهلي، إن النادي وجه الشكر  والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده.

بيان الأهلي 

وبحسب موقع " ويكيبيديا" انضم سيد عبد الحفيظ، لصفوف الناشئين في النادي الأهلي ولعب للفريق الأول وحقق العديد من البطولات.

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كانت بداية سيد عبدالحفيظ، عن طريق اختبارات الناشئين فى النادي الأهلي في 13 يونيو 198،  ضمن صفوف فريق تحت 12 سنة تحت قيادة حسام البدري، وفريق تحت 13 سنة بقيادة رمضان السيد ، وفريق تحت 15 سنة تحت قيادة مختار مختار، وفريق تحت 16 سنة بقيادة إبراهيم عبد الصمد، وفريق تحت 17 سنة.

بداية مشاركة سيد عبد الحفيظ مع الفريق الأول

 ثم تم تصعيد سيد عبدالحفيظ للفريق الأول موسم 1996–1997. وشارك مع الفريق الأول للنادي الأعلى في 220 مباراة رسمية في كل البطولات سجل خلالها 30 هدفًا، وكانت أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر في 27 أبريل 1997 وانتهت بفوز الأهلي وقتها 3–1، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الفريق في 27 نوفمبر 2005 أمام المقاولون العرب في دوري موسم 2005–2006 وانتهت بفوز الأهلي 3–1 .

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ومن أهداف سيد عبد الحفيظ الغالية هدف في مرمى الترجى التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا عام 2001 ، وآخر في مرمى صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب نهائي نفس البطولة، وأعير في نهاية مشواره الكروي إلى نادي الوحدة السعودي.

وكانت مباراة اعتزال سيد عبدالحفيظ  يوم 12 سبتمبر 2006 باستاد المقاولون العرب وبعد اعتزاله تم تعيينه مديرًا لأكاديمية الأهلي فرع المنصورة.

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