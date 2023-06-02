الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

شتوتجارت يهزم هامبورج 3-0 في ذهاب ملحق الصعود والهبوط بالدوري الألماني

شتوتجارت، فيتو
شتوتجارت، فيتو

حقق شتوتجارت فوزًا كبيرًا على ضيفه هامبورج 3-0 في ذهاب ملحق الصعود والهبوط ليقطع خطوة كبيرة نحو البقاء بدوري الدرجة الأولى الألماني البوندسليجا.

 

وتقدم شتوتجارت بهدف في الثواني الأولى من عمر اللقاء على هامبورج في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بينز أرينا حمل توقيع اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس، قبل أن يضيف  جوشا فاجنوماني وسيرهو جيراسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و54 على الترتيب.

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وتضاعفت معاناة هامبورج في اللقاء، بعدما اضطر إلى اللعب بـ10 لاعبين، عقب طرد لاعبه الفنلندي آنسي شونين في الدقيقة 69، ليتأكد غيابه عن لقاء الإياب للإيقاف.

 

فرص الفريقين للتواجد في الدوري الألماني

وبات يكفي شتوتجارت الخسارة بفارق هدفين فقط أمام هامبورج في مباراة الإياب، من أجل البقاء رسميا بالدرجة الأولى.

 

أما هامبورج، فأصبح يتعين عليه الفوز بفارق 4 أهداف إذا أراد العودة للدرجة الأولى من جديد.

ويلعب شتوتجارت في الملحق بعدما أنهى مشواره في المركز الـ16 (الثالث من القاع) بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

في المقابل، يخوض هامبورج منافسات الملحق، بعدما فشل في الصعود مباشرة للدرجة الأولى، بعد أن حل ثالثا في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية خلف هايدنهايم دارمشتات.

 

وتوج بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني "البوندسليجا" للموسم الحادي عشر على التوالي، بعد فوزه على مضيفه كولن 2-1  ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الألماني.

وتوج البايرن باللقب، بعد تعادل دورتموند أمام ضيفه ماينز، 2-2 وفوز الفريق البافاري بنتيجة 2-1  ليستفيد عملاق البوندسليجا من قاعدة فارق الأهداف التي حسمت اللقب لصالحه.

وأصبح بايرن ميونخ أكثر فريق يتوج بعدد مرات متتالية بلقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى 11 لقبًا متتاليًا.

ترتيب الدوري الألماني 2023

1- بايرن ميونيخ 71 نقطة
2- بوروسيا دورتموند 71 نقطة
3- لايبزيج 66 نقطة
4- يونيون برلين 62 نقطة
5- فرايبورج 59 نقطة
6- باير ليفركوزن 50 نقطة
7- آينتراخت فرانكفورت 50 نقطة
8- فولفسبورج 49 نقطة
9- ماينز  46 نقطة
10- بوروسيا مونشنجلادباخ 43 نقطة
11- كولن 42 نقطة
12 هوفنهايم 36 نقطة
13- فيردر بريمن 36 نقطة
14- بوخوم 35 نقطة
15- أوجسبورج 34 نقطة
16- شتوتجارت 33 نقطة
17- شالكه  31 نقطة
18- هيرتا برلين 29 نقطة

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