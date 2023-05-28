الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الألماني، رقم مميز لبايرن ميونخ في الدوريات الخمس الكبرى

تتويج بايرن ميونخ،
تتويج بايرن ميونخ، فيتو

ترتيب الدوري الألماني، توج بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني"البوندسليجا" للموسم الحادي عشر على التوالي، بعد فوزه على مضيفه كولن 2-1  ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الألماني.

وتوج البايرن باللقب، بعد تعادل دورتموند أمام ضيفه ماينز، 2-2 وفوز الفريق البافاري بنتيجة 2-1  ليستفيد عملاق البوندسليجا من قاعدة فارق الأهداف التي حسمت اللقب لصالحه.

وأصبح بايرن ميونخ أكثر فريق يتوج بعدد مرات متتالية بلقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى 11 لقبا متتاليا.

-إعلانات-

 

نتائج الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني

 

-كولن يخسر أمام بايرن ميونخ 2/1

-دورتموند يتعادل أمام ماينز 2/2

-لايبزيج يفوز على شالكه 2/4

-يونيون برلين يفوز على فيردربريمن 0/1

-بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على أوجسبورج 0/2

-إينتراخت فرانكفورت يفوز على فرايبورج 2/1

-بوخوم يفوز على ليفركوزن 0/3

-فولفسبورج يخسر أمام هيرتا برلين 2/1

-شتوتجارت يتعادل أمام هوفنهايم 1/1

ترتيب الدوري الألماني 2023


1- بايرن ميونيخ 71 نقطة
2- بوروسيا دورتموند 71 نقطة
3- لايبزيج 66 نقطة
4- يونيون برلين 62 نقطة
5- فرايبورج 59 نقطة
6- باير ليفركوزن 50 نقطة
7- آينتراخت فرانكفورت 50 نقطة
8- فولفسبورج 49 نقطة
9- ماينز  46 نقطة
10- بوروسيا مونشنجلادباخ 43 نقطة
11- كولن 42 نقطة
12 هوفنهايم 36 نقطة
13- فيردر بريمن 36 نقطة
14- بوخوم 35 نقطة
15- أوجسبورج 34 نقطة
16- شتوتجارت 33 نقطة
17- شالكه  31 نقطة
18- هيرتا برلين 29 نقطة
 

جدول ترتيب الدوري الألماني 

بداية  الدوري الألماني
 

تأسست بطولة الدوري الألماني  عام 1900 عندما  قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تنظيم أول بطولة رسمية في البلاد وقد حدث ذلك بالفعل في عام 1903 حينها  تم إنشاء أول دوري رسمي في ألمانيا وفكرته جمع ابطال الدوريات الإقليمية في ألمانيا ليتنافسون في ما بينهم بنظام خروج المغلوب.

واستضافت مدينة هامبورج في الموسم الأول المباراة النهائية التي جمعت ناديي "دي اف سي براج "و "فاو اف بي لايبزيج "وانتهت بفوز لايبزيج  بنتيجة 7–2 ليتوج بعد ذلك باللقب.

تأسيس البوندسليجا 
 

تعتبر البوندسليجا التي تأسست عام 1963 أول دوري محترف ألماني كما أنها تعتبر نقطة تحول وتغير كبير في الدوري الألماني حيث تم التخلي عن الدوريات الإقليمية وتم إلغاء نظام الأدوار الاقصائية المستخدم في الدوريات السابقة واستبداله بنظام الدوري.

وقد شارك في الموسم الأول للبوندسليجا 16 فريق وقد توج نادي كولن باللقب في الموسم الأول وكانت أول مباراة في البوندسليجا بين فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند وفاز الأول بنتيجة 3–2 وأول هدف تم تسجيله في البوندسليجا.

 


الأكثر فوز بالدوري الألماني تاريخيا

1-بايرن ميونخ 33 مرة

2-نورنبرج 9 مرات

3-بوروسيا دورتموند 8 مرات

4-شالكه 7 مرات

5-هامبورج 6 مرات

6-شتوتجارت، مونشنجلادباخ 5 مرات

 

أبطال البوندسليجا في القرن الحالي

1999–00:  بايرن ميونخ
2000–01:  بايرن ميونخ
2001–02:  بوروسيا دورتموند
2002–03:  بايرن ميونخ

2003–04:  فيردر بريمن
2004–05:  بايرن ميونخ
2005–06:  بايرن ميونخ
2006–07:  شتوتغارت
2007–08: Logo  بايرن ميونخ
2008–09:  فولفسبورغ
2009–10:  بايرن ميونخ
2010–11: بوروسيا دورتموند
2011–12:  بوروسيا دورتموند
ومنذ موسم 2012/2013 حتي موسم 2021 / 2022 فاز بايرن ميونخ بجميع ألقاب البوندسليجا

2012–13:  بايرن ميونخ
2013–14: بايرن ميونخ
2014–15:  بايرن ميونخ
2015–16:  بايرن ميونخ
2016–17:  بايرن ميونخ
2017–18:  بايرن ميونخ
2018–19: بايرن ميونخ
2019–20:  بايرن ميونخ
2020–21:  بايرن ميونخ
2021–22: بايرن ميونخ

الموسم الحالي: بايرن ميونخ 

ترتيب الدوري الألماني 2023 بعد انتهاء الجولة الأخيرة وتتويج بايرن ميونخ

الدوري الألماني، كومان يحقق رقمًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ترتيب الدوري الالماني بايرن ميونخ البوندسليجا الدوريات الخمس الكبرى الدوري الألماني دورتموند

مواد متعلقة

ترتيب الدوري الألماني 2023 بعد انتهاء الجولة الأخيرة وتتويج بايرن ميونخ

الدوري الألماني، كومان يحقق رقمًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ

بعد فوز بايرن ميونخ باللقب، أرقام هامة في تاريخ البوندسليجا

بايرن ميونخ يفوزعلى كولن ويخطف لقب البوندسليجا للمرة 33 في تاريخه

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

ما لم يقله عمرو أديب!

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانونية بالرسوم والضرائب

Advertisements

منوعات

المزيد

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

تعرف على أسباب سجود السهو في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية