نجم بوروسيا دورتموند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

الدوري الألماني، حصل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، على جائزة جديدة في الدوري الألماني.

افضل لاعب في الدوري الألماني

ووفقا للحساب الرسمي للبوندسليجا، حصل جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال الموسم الحالي.



وخاض بيلينجهام 31 مباراة مع دورتموند بالدوري الألماني هذا الموسم وأحرز 8 أهداف، بينما قدم 5 تمريرات حاسمة.



واقترب جود بيلينجهام من الرحيل عن بوروسيا دورتموند، صوب ريال مدريد، حيث أفادت بعض التقارير، بأن الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن ضمه في الصيف، بينما يتبقى الاجتماع بمسئولي النادي الألماني للتفاوض حول قيمة الصفقة.



وتواجد بيلينجهام في مركز تدريبات دورتموند، أمس الأحد، وبدا أنه قريب من مغادرة النادي الألماني، حيث ودع أعضاء الجهاز الفني والعاملين في بوروسيا، كما قدم لهم بعض الهدايا.



وأشارت التقارير إلى أن والدة بيلينجهام رافقته بالأمس أثناء تواجده بالنادي، وشكرت جميع أعضاء دورتموند على المعاملة التي تلقتها العائلة خلال فترة تواجد نجلها في دورتموند.

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وتوج البايرن باللقب، بعد تعادل دورتموند أمام ضيفه ماينز، 2-2 وفوز الفريق البافاري بنتيجة 2-1 ليستفيد عملاق البوندسليجا من قاعدة فارق الأهداف التي حسمت اللقب لصالحه.

وأصبح بايرن ميونخ أكثر فريق يتوج بعدد مرات متتالية بلقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى 11 لقبا متتاليا.

نتائج الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني

-كولن يخسر أمام بايرن ميونخ 2/1

-دورتموند يتعادل أمام ماينز 2/2

-لايبزيج يفوز على شالكه 2/4

-يونيون برلين يفوز على فيردربريمن 0/1

-بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على أوجسبورج 0/2

-إينتراخت فرانكفورت يفوز على فرايبورج 2/1

-بوخوم يفوز على ليفركوزن 0/3

-فولفسبورج يخسر أمام هيرتا برلين 2/1

-شتوتجارت يتعادل أمام هوفنهايم 1/1

ترتيب الدوري الألماني 2023



1- بايرن ميونيخ 71 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 71 نقطة

3- لايبزيج 66 نقطة

4- يونيون برلين 62 نقطة

5- فرايبورج 59 نقطة

6- باير ليفركوزن 50 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 50 نقطة

8- فولفسبورج 49 نقطة

9- ماينز 46 نقطة

10- بوروسيا مونشنجلادباخ 43 نقطة

11- كولن 42 نقطة

12 هوفنهايم 36 نقطة

13- فيردر بريمن 36 نقطة

14- بوخوم 35 نقطة

15- أوجسبورج 34 نقطة

16- شتوتجارت 33 نقطة

17- شالكه 31 نقطة

18- هيرتا برلين 29 نقطة