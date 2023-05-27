شتوتجارت يهبط وبوخوم ينجو، نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الألماني

انتهت مبارايات الجولة 34 من البوندسليجا حيث أقيمت المبارايات التسعة في وقت واحد انطلقت الجولة في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة واستطاع بايرن ميونخ التتويج بلقب الدوري واستطاعت فرق النجاة من الهبوط ومنهم من لم يستطع النجاة وهبط بالفعل.

نعرض لكم نتائج الجولة 34 من البوندسليجا:

نتائج الجولة 34 من الدوري الألماني

-كولن يخسر أمام بايرن ميونخ 2/1

-دورتموند يتعادل أمام ماينز 2/2

-لايبزيج يفوز علي شالكه 2/4

-يونيون برلين يفوز علي فيردربريمن 0/1

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-بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز علي أوجسبورج 0/2

-إينتراخت فرانكفورت يفوز علي فرايبورج 2/1

-بوخوم يفوز علي ليفركوزن 0/3

-فولفسبورج يخسر أمام هيرتا برلين 2/1

-شتوتجارت يتعادل أمام هوفنهايم 1/1

بايرن ميونخ يفوز علي كولن ويتوج باللقب

انتهت مباراة بايرن ميونخ وكولن بفوز البافاري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كولن، في الجولة 34 والأخيرة من البوندسليجا، وكان يحتاج بايرن ميونخ للفوز، وتعثر دورتموند لكي يفوز بلقب الدوري، وبهذه النتيجة خطف بايرن ميونخ لقب الدوري للمرة 11 علي التوالي و33 في تاريخه.

استحوذ بايرن علي مجريات المباراة منذ البداية، واستطاع إحراز هدف أول عن طريق كومان في الدقيقة 8 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وبعد إحراز الهدف تراجع مستوي بايرن ليبدأ كولن بالضغط، وأضاع فرصة هدف محقق تصدي لها سومر في الدقيقة 18، ومنع القائم هدفا ثانيا للبافري عن طريق توماس مولر، وحصل شميتز لاعب كولن علي بطاقة صفراء في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 45 استطاع ليروي ساني إحراز هدف ثاني وألغاه الفار لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف، وفي الشوط الثاني ظلت الكرة حائرة بين الفريقين حتي استطاع كولن لخطف هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق لوبيتشيتش واستطاع جمال موسيالا خطف الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 89 ليفوز بايرن باللقب للمرة الحادية عشر علي التوالي.

الأكثر فوز بالدوري الألماني تاريخيا

1-بايرن ميونخ 33 مرة

2-نورنبرج 9 مرات

3-بوروسيا دورتموند 8 مرات

4-شالكه 7 مرات

5-هامبورج 6 مرات

6-شتوتجارت، مونشنجلادباخ 5 مرات

أبطال البوندسليجا في القرن الحالي

1999–00: بايرن ميونخ

2000–01: بايرن ميونخ

2001–02: بوروسيا دورتموند

2002–03: بايرن ميونخ

2003–04: فيردر بريمن

2004–05: بايرن ميونخ

2005–06: بايرن ميونخ

2006–07: شتوتغارت

2007–08: Logo بايرن ميونخ

2008–09: فولفسبورغ

2009–10: بايرن ميونخ

2010–11: بوروسيا دورتموند

2011–12: بوروسيا دورتموند

ومنذ موسم 2012/2013 حتي الموسم الحالي فاز بايرن ميونخ بجميع ألقاب البوندسليجا

2012–13: بايرن ميونخ

2013–14: بايرن ميونخ

2014–15: بايرن ميونخ

2015–16: بايرن ميونخ

2016–17: بايرن ميونخ

2017–18: بايرن ميونخ

2018–19: بايرن ميونخ

2019–20: بايرن ميونخ

2020–21: بايرن ميونخ

2021–22: بايرن ميونخ

2022- 2023: بايرن ميونخ